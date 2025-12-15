रालोद नेता को धमकी और रंगदारी मांगने के मामले में नया मोड़, एक पकड़ा, हरियाणा व राजस्थान कनेक्शन आया सामने
Meerut News : रालोद नेता और स्कूल संचालक से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इस मामले का संबंध प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल संचालक व रालोद नेता कंवलजीत सिंह को दस लाख रुपये की रंगदारी हरियाणा के पानीपत से दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा से एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
पुलिस की माने तो प्राथमिक जांच में मामला रंगदारी का नहीं है। साइबर ठगी की तरह यूपी, हरियाणा व राजस्थान के कई स्कूल संचालकों को एक साथ रंगदारी की ई-मेल भेजी गई थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपित से पूछताछ कर सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि चार दिन पूर्व कंवलजीत सिंह को स्कूल की ईमेल पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। आरोपित ने रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी थी। ई-मेल मिलने के बाद से ही कंवलजीत व पूरा परिवार सहमा हुआ है। इस मामले रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। साइबर सेल ने जांच की तो पता चला ई-मेल हरियाणा के पानीपत से भेजी गई है।
यह भी पढ़ें- पति के बाहर जाने पर रात में दीवार फांदकर महिला के घर में घुसा प्रेमी, पोल खुलते ही मची अफरातफरी और फिर...
पुलिस की एक टीम ने रविवार को एक युवक को हरियाणा से हिरासत में लिया। पता चला है कि जिस आइपी एड्रेस से ई-मेल भेजी गई उससे हरियाणा व राजस्थान के कई स्कूल संचालकों को भी इसी तरह रंगदारी की धमकी देकर रुपया मांगा गया है। पुलिस अब हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ कर रही है।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ कर इस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।