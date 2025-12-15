जागरण संवाददाता, मेरठ। गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल संचालक व रालोद नेता कंवलजीत सिंह को दस लाख रुपये की रंगदारी हरियाणा के पानीपत से दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा से एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

पुलिस की माने तो प्राथमिक जांच में मामला रंगदारी का नहीं है। साइबर ठगी की तरह यूपी, हरियाणा व राजस्थान के कई स्कूल संचालकों को एक साथ रंगदारी की ई-मेल भेजी गई थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपित से पूछताछ कर सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि चार दिन पूर्व कंवलजीत सिंह को स्कूल की ईमेल पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। आरोपित ने रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी थी। ई-मेल मिलने के बाद से ही कंवलजीत व पूरा परिवार सहमा हुआ है। इस मामले रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। साइबर सेल ने जांच की तो पता चला ई-मेल हरियाणा के पानीपत से भेजी गई है।