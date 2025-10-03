Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'जान से मरवाकर फोटो फ्रेम में जड़वा दूंगा' रिटायर्ड दारोगा ने जीजा से 63 लाख हड़पे, तकादा करने पर दी धमकी

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:59 PM (IST)

    Meerut News मेरठ में एक रिटायर्ड दारोगा पर अपने जीजा से 63.45 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने अपने साले को कुछ काम के लिए पैसे दिए थे। जब पैसे वापस मांगे तो योगेंद्र ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। एसएसपी के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रिटायर्ड दारोगा ने जीजा से 63 लाख रुपये हड़पे (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। रिटायर्ड दारोगा ने जीजा से 63.45 लाख रुपये हड़प लिए। अब वापस मांगने पर आरोपित जान से मारने की धमकी दे रहा है। पल्लवपुरम थाना पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर रिटायर्ड दारोगा व उसकी पत्नी पर केस दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पल्लवपुरम फेज-दो एन पाकेट निवासी सूर्य प्रताप सिंह ने तहरीर में बताया कि वह राजस्थान में गोपाल जी डेरी में जनरल मैनेजर था। 2013 में युगांडा चला गया था। 2019 में वहां से वापस लौटा। उनका साला शामली निवासी योगेंद्र सिंह बालियान रिटायर्ड दारोगा है। योगेंद्र ने विभिन्न कार्यों के लिए उनसे रुपये मांगे। कुछ रुपये नकद और बाकी योगेंद्र की पत्नी अंजू बालियान के खाते में आनलाइन ट्रांसफर कर। कुल 66.45 लाख रुपये योगेंद्र को दिए।

    जब काफी दिनों तक रुपये वापस नहीं मिले तो उन्होंने तकादा किया। कई बार मांगने पर पूर्व दारोगा ने सिर्फ तीन लाख रुपये लौटाए। जब बाकी रुपये मांगे तो योगेंद्र ने धमकी दी कि जान से मरवाकर फोटो फ्रेम में जड़वाकर उस पर माला चढ़वा दूंगा। पल्लवपुरम इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि योगेंद्र और अंजू के खिलाफ नामजद केस दर्ज है। मामले की जांच कर रहे हैं।

    दीवारों पर आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने के मामले में मुकदमा

    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। मवाना के मुहल्ला मुन्नालाल में मकानों की दीवारों पर आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस की तरफ से पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि बुधवार देररात नगर के मुहल्ला मुन्नालाल में नाले के किनारे मकानों पर आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग खुद ही घरों के बाहर लगे पोस्टर हटाने लगे। पुलिस ने भी कई घरों के पोस्टर खुद हटाए।

    चौकी प्रभारी मनोज शर्मा ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर इदरीश पुत्र बशीर, तस्लीम पुत्र उमर खां, रिहान पुत्र इनाम खां, गुलफाम पुत्र बशीर व हारुन पुत्र गाजुद्दीन समेत पांच लोगों के घरों पर लगे पोस्टर हटाए थे। उक्त मामले में चौकी प्रभारी मनोज शर्मा ने उक्त पांच लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।