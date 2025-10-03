रावण दहन होते ही जली लकड़ी उठाने वालों में लगी होड़, पुलिस को देना पड़ा दखल, तीन लोगों को तो...

Meerut News मेरठ में रावण दहन के बाद शास्त्री नगर के पार्क में जली हुई लकड़ी और राख ले जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका। पुलिस ने तीन लोगों से लकड़ी वापस रखवाई। रावण दहन स्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

जागरण संवाददाता, मेरठ। कुछ लोग रावण दहन के बाद उसकी जली लकड़ी को घर लेकर जाना शुभ मानते हैं। इसी के चलते शास्त्री नगर के ब्लाक में रावण दहन के बाद पुतले की जली हुई लकड़ी व राख को उठाकर ले जाने में होड़ लग गई। भीड़ बढ़ने पर मौके पर अफरातफरी का माहौल हो गया। ऐसे में पुलिस ने लोगों को लकड़ी व राख को उठाकर ले जाने से रोक दिया।

शास्त्री नगर के ब्लाक के पार्क में रावण के पुतले का दहन होते ही कई लोग पुतले की ओर दौड़ पड़े। किसी ने रावण के पुतले की जली हुई लकड़ी उठाई तो किसी ने राख। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया पर जब वह नहीं माने तो तीन लोगों से लकड़ी वही रखवा ली। पुतले के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

भीगे पुतले, रावण जलने से पहले ही गला, भैंसाली मैदान ड्रोन शो निरस्त जागरण टीम, मेरठ। गुरुवार को विजयदशमी पर रावण के पुतलों के दहन को लेकर पूरी तैयारियां थीं। अबकी बार रावण सिर्फ बुराई से नहीं, बादलों से भी हार गया। हर साल दशहरे पर जब शाम ढलने लगती है, तो आसमान में आतिशबाजी की चमक और धूम धड़ाका, मैदानों में रावण के जलते पुतलों की लपटें दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार तेज बरसात की वजह से हर जगह दशहरा मेला फीका रहा। किठौर में रावण जलने से पहले ही गल गया।

आयोजकों ने इस पुतले को जलाने की कोशिश की पर वह जलने से पहले ही नीचे गिर गया। भैसाली मैदान ड्रोन शो निरस्त कर दिया गया। पुतलों में आग जरूर लगाई गई लेकिन उनके जलने की तीव्रता कम रही। दिल्ली रोड स्थित रामलीला ग्राउंड में भी जलभराव होने से आयोजकों को परेशानी हुई।

दशहरा पर्व पर गुरुवार शाम किठौर में शाम पांच बजे तेज बरसात हुई, जिस कारण दशहरा मैदान में खड़ा किया गया रावण का पुतला पानी मे भीग गया और पुतले में गया कागज व कपड़ा गल गया। कमेटी पदाधिकारियों ने रावण के पुतले में पेट्रोल डाला लेकिन पुतले का दहन नहीं हो सका। वह नीचे गिर गया। रामलीला मंचन कमेटी महामंत्री यश गोयल ने बताया कि पेट्रोल डालकर रावण पुतले के दहन का प्रयास किया लेकिन कामयाबी नही मिली।