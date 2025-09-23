मेरठ में चिकन शॉप के सामने जाकर चौकी प्रभारी ने ऐसा क्या किया जो हो गए लाइन हाजिर? कार में बैठे-बैठे कही थी ये बात

मेरठ के रोहटा चौकी प्रभारी अनिल कुमार को मीट मांगने और धमकाने के आरोप में लाइन हाजिर किया गया। एक वायरल वीडियो में वह चिकन शॉप मालिक से मीट की मांग करते और धमकाते दिख रहे हैं। एसएसपी ने जांच के बाद यह कार्रवाई की। दूसरी ओर लोहियानगर में एक बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे पर घर से निकालने का आरोप लगाया है जिसकी पुलिस जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। रोहटा चौकी प्रभारी के चिकन शाप मालिक से मीट मांगने और उसे धमकाने का दो दिन पहले वीडियो प्रसारित हुआ था। एसएसपी ने वीडियो की जांच कराने के बाद सोमवार को चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। शनिवार रात में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ था।

वीडियो में दिख रहा था कि रोहटा चौकी प्रभारी अनिल कुमार अपने हमराह के साथ कार में बैठे हुए है। वह गांव की एक चिकन शाप पर खड़े है। चौकी प्रभारी चिकन शाप मालिक से डेढ़ किलो मुर्गे का मीट, कलेजा और पंजे सहित खास तरीके से तैयार कराकर चौकी पर भिजवाने की मांग कर रहे हैं और ना भेजने पर धमकाते भी है।

चौकी प्रभारी के बातचीत करने से प्रतीत हो रहा था कि वह नशे में है। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने वीडियो की जांच कराई। जांच में वीडियो सही पाए जाने पर सोमवार को एसएसपी ने चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया।

बुजुर्ग पिता ने बेटे पर लगाया घर से निकालने का आरोप लोहियानगर थाना क्षेत्र की जाकिर कालोनी निवासी 70 वर्षीय साबिर ने अपने बेटे पर घर से निकालने का आरेाप लगाया है। बुजुर्ग ने बेटे के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। साबिर ने बताया कि उसके तीन बेटी और दो बेटे है। उसने अपनी तीनों बेटियों के नाम 100 गज और दोनों बेटों के नाम 55-55 गज का प्लाट नाम किया था।