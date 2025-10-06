Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'डाकू' और उसके साथी की मेरठ पुलिस ने रूकवाई गाड़ी, चेकिंग में मिला गांजा और स्मैक, दोनों को किया गिरफ्तार

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:12 PM (IST)

    मेरठ में पुलिस टीम किला रोड पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान डिवाईडर रोड गंगानगर की तरफ से कार आती दिखाई दी। कार रोककर तलाशी ली गई तो उसके अंदर से गांजा और स्मैक बरामद हुई।आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दो तस्कर गांजे और स्मैक के साथ गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भावनपुर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मादक पदार्थों के तस्कर चांद उर्फ सुहेल डाकू और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से गांजा व स्मैक सहित स्कार्पियो गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस ने दोनों के तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार रविवार दोपहर में पुलिस टीम किला रोड स्थित बीएनजी स्कूल के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान डिवाईडर रोड गंगानगर की तरफ से एक काले रंग की स्कार्पियो गाड़ी आती दिखाई दी। स्कार्पियो को रोककर तलाशी ली तो उसके अंदर से 3.52 किग्रा गांजा, 0.87 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

    इसके बाद पुलिस ने स्कार्पियो में सवार दोनों तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनकी पहचान चांद उर्फ सुहेल डाकू पुत्र इकबाल निवासी हांडिया मुहल्ला अब्दुल्लापुर व भोला शंकर पुत्र स्वर्गीय रामदास निवासी जवाहरनगर रोहटा रोड थाना कंकरखेड़ा के रूप में हुई। थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार का कहना है कि दोनों तस्कर शातिर किस्म के है। इनके ऊपर पहले भी कई-कई मुकदमें दर्ज है। उक्त दोनों तस्करों से जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

    हवाई पट्टी रोड पर तीन युवकों पर लाठी-डंडों से हमला 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी रोड पर तीन युवकों के साथ 8-10 अज्ञात युवकों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट में तीनो दोस्त खून से लथपथ हो गए। आरोपित एक युवक का मोबाइल भी छीनकर ले गए। घायल युवकों ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है।

    थाना क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी रितिक ने बताया कि वह अपने दोस्त अरविंद व सतीश के साथ रविवार शाम को निजी काम से हवाई पट्टी कालोनी में आए थे। काम समाप्त करने के बाद वह तीनों वापस अपने गांव जा रहे थे। जब वह शराब ठेके वाले रोड पर पहुंचे चार-पांच युवकों ने उन्हें रोक लिया और पैसे मांगे। उन्होंने पैसे देने से मना किया तो अज्ञात युवकों ने उनके साथ गाली गलौच करते हुए हत्या की धमकी दी।

    इसके बाद आरोपित ने अपने तीन-चार दोस्तों को लाठी-डंडे व धारदार हथियारों संग बुला लिया। आरोप है कि उक्त सभी ने उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। सिर में डंडा लगने से रितिक खून से लथपथ हो गया। इसके बाद आरोपित अरविंद का मोबाइल छीनकर भाग गए। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि घायलों का सीएचसी में उपचार कराया है। तहरीर के आधार पर आरोपितों की तलाश की जा रही है।