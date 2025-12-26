Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PAC का दारोगा और सिपाही गिरफ्तार, सरकारी खजाने में सेंधमारी कर 10 लाख के गबन का मामला

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Meerut News : मेरठ में पल्लवपुरम पुलिस ने छठी वाहिनी पीएसी में तैनात दारोगा और सिपाही को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पीएसी के एकाउंट शाखा में तैनाती के ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। रु़ड़की रोड स्थित छठी वाहिनी पीएसी में तैनात दारोगा और सिपाही को पल्लवपुरम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने पीएसी के एकाउंट शाखा में तैनाती के दौरान सरकारी रुपये दस लाख का गबन किया है। केस दर्ज के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पल्लवपुरम इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि रुड़की रोड स्थित छठी वाहिनी में उप निरीक्षक लेखाधिकारी मुकेश कुमार पुत्र स्व झब्बा सिंह यादव निवासी गांव डोलचा थाना बालैनी बागपत और सिपाही आशीष कुमार पुत्र जसवीर सिंह निवासी गांव पिंड़ौरा तहसील ऊन थाना झिंझाना शामली को गिरफ्तार किया गया है।

    बताया कि छठी वाहिनी पीएसी के शिविर पाल आशीष तिवारी की तहरीर पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीएसी परिसर के एकाउंट शाखा में तैनात सिपाही आशीष कुमार का कुछ महीने पूर्व छठी कंपनी में ट्रांसफर हो गया था। मगर, सांठगांठ के चलते एकाउंट शाखा में तैनात उप निरीक्षक लेखाधिकारी मुकेश कुमार ने आशीष का दोबारा एकाउंट शाखा में करा लिया।

    आरोप है कि उप निरीक्षक लेखाधिकारी की शह पर सिपाही आशीष कुमार ने मिलकर सरकारी खजाने में से एक बार 1.86 लाख रुपये, तीन महीने लगातार तीन-तीन लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। वाहिनी के ट्रेजरी बाबू ने जब सभी के एकाउंट चेक किए तो उसमें आशीष कुमार के खाते में लगातार रुपयों का ट्रांसफर होने से संदेह हो गया। इसकी जानकारी शिविर पाल को दी गई।

    जब मामले की जांच पड़ताल की गई तो उसमें सरकारी खजाने से दस लाख 96 हजार 500 रुपये की सेंधमारी का मामला उजागर हो गया। मामले की जानकारी पीएसी के उच्चाधिकारियों को दी गई। जिसके बाद शिविर पाल आशीष तिवारी की तहरीर पर पल्लवपुरम थाने में उप निरीक्षक लेखाधिकारी मुकेश कुमार व सिपाही आशीष कुमार के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया।

    पल्लवपुरम इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि छठी वाहिनी पीएसी के सरकारी खजाने में सेंधमारी कर 10 लाख 96 हजार 500 रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में नामजद केस दर्ज के बाद दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।