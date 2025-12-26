रिश्ते का मामा छात्रा से बोला- 'मुझसे दोस्ती नहीं की तो तेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा,' पीड़िता ने कॉलेज जाना छोड़ा
Meerut News : मेरठ में एक 12वीं की छात्रा ने रिश्ते के मामा द्वारा परेशान किए जाने के कारण कॉलेज जाना छोड़ दिया है। आरोप है कि मामा दोस्ती न करने पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी कक्षा 12वीं की एक छात्रा ने रिश्ते के मामा से परेशान होकर कालेज जाना छोड़ दिया है। आरोप है कि मामा दोस्ती नहीं करने पर चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी देता है। कालेज आते-जाते समय पीछा कर छेड़छाड़ करता है। पीड़िता ने शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपित के खिलाफ तहरीर दी है।
शुक्रवार को अपनी मां के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची छात्रा ने बताया कि एरा गार्डन कालोनी में उसके रिश्ते का मामा रहता है। वह उनसे रंजिश रखता है। जिसके चलते आए दिन उनके घर के बाहर आता है और गाली-गलौज करता है। जब वह कालेज जाती है तो आरोपित उसका पीछा करता है और छेड़छाड़ कर दोस्ती करने का दबाव बनाता है। जिस कारण वह अकेले कालेज जाने से भी डरने लगी है।
कुछ समय पहले उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था। अब दोबारा से आरोपित उसका पीछा करने लगा है और धमकी देता है कि दोस्ती नहीं की तो वह उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। कई दिनों से वह स्कूल भी नहीं गई है। गुरुवार रात में आरोपित उनकी गली में और गाली-गलौज करने लगा। आरोपित ने घर से निकलते ही उसे और उसके भाई को उठाने की धमकी दी है। 112 नंबर पर काल करने के बाद आरोपित फरार हो गया। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी को मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपित पर कार्रवाई के आदेश दिए है।
मुकदमा वापस नहीं लेने पर हत्या की धमकी
जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर निवासी राजेश पत्नी मामचंद ने बताया कि उनके मुहल्ले में एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर नीचा होने के चलते यहां बारिश में पानी भर जाता है। जिस कारण काफी दिनों से मंदिर बंद था। आरोप है कि मंदिर की भूमि पर पांच दुकानें भी बनी हुई है। इन दुकानों पर सतपाल ने कब्जा किया हुआ है और वही उनका किराया भी वसूलता है।
पीड़िता ने बताया कि उन्होंने मुहल्ले की औरतों ने मंदिर को ऊंचा बनाने के लिए चंदा एकत्र किया था। मंगलवार रात में सभी महिलाए मंदिर में साफ-सफाई कर रही थी। इस दौरान सतपाल अपने पुत्र राजू उर्फ राजीव, अमित व विनय सहित अन्य पांच-छह अज्ञात के साथ वहां आया और मारपीट कर दी।
पुलिस ने उक्त सभी पर मुकदमा दर्ज कर सतपाल व अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि फरार राजू व विनय अपने साथियों संग गुरुवार रात में उनकी गली में आए और हथियार लहराते हुए मुकदमा वापस नहीं लेने पर हत्या की धमकी दी। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी को आरोपितों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
