आपके घर में बंदर घुस आए तो भगवान भरोसे रहिए... यूपी के इस जिले में सब सो रहे हैं

जागरण संवाददाता, मेरठ। साकेत कालोनी के सनव्यू अपार्टमेंट में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सीढ़ियों पर अचानक से दहाड़ मारता हुआ एक बंदर पहुंच गया। बच्चे डर के मारे घरों में घुस गए। बड़े भी एक बार को दहशत में आ गए।

अपार्टमेंट के लोगों ने पहले वन विभाग को फोन किया और फिर नगर निगम को, लेकिन दोनों ने मदद करने से साफ इन्कार कर दिया। वन विभाग ने कहा कि बंदर वन्य जीव नहीं है। इसे हम नहीं पकड़ सकते। नगर निगम ने भी अपना पल्ला छाड़ लिया। इस तरह अपार्टमेंट के लोग करीब 10 घंटे दहशत में रहे। इस घटना से स्पष्ट है कि यदि किसी के घर में बंदर घुस जाए तो बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। सब भगवान भरोसे रहेगा।

सनव्यू अपार्टमेंट में लगभग 35 परिवार रहते हैं। इन परिवारों के 20 से अधिक बच्चे अपार्टमेंट के छोटे पार्क में खेलते हैं तो कुछ अपने घरों के बाहर। शुक्रवार की सुबह करीब नौ बजे जब बंदर आया तो बच्चे अपने घरों में कैद हो गए, क्योंकि बंदर अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठ गया। जिस कारण लोगों के आने जाने का रास्ता रुक गया।

अपार्टमेंट निवासी विकास शर्मा ने बताया कि उन्होंने डीएफओ वंदना फोगाट को सबसे पहले फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बंदर को पकड़ने का काम उनका नहीं है। यह वन्य जीव नहीं है। इसके बाद नगर निगम को फोन किया गया, लेकिन नगर निगम ने भी बंदर को पकड़ने के लिए मना कर दिया।

कुल मिलाकर पूरे दिन अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार दहशत में रहे, लेकिन अधिकारी पल्ला झाड़ते रहे। देर रात करीब नौ बजे डीएम डा. वीके सिंह के आदेश पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक कालोनी के लोगों ने तेजेन्द्र सिह की टीम को बुलाया और उन्होंने जाल के माध्यम से बंदर को रेस्क्यू किया। जिसके बाद उसे पशु अस्पताल सूरजकुंड ले जाया गया।