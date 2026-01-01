भाई से हुआ झगड़ा, युवक ने खुद के सीने में गोली मारी, लेकिन दोस्तों पर लगाया दिया आरोप, खून से सनी चादर व कपड़े...
Meerut News : मेरठ के दुर्गापुरम कॉलोनी में भाई से झगड़े के बाद एक युवक ने खुद को गोली मार ली। परिवार ने पहले दोस्तों पर आरोप लगाया, लेकिन पुलिस जांच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। मेडिकल थाने की दुर्गापुरम कालोनी में दो भाइयों में आपस में विवाद के बाद एक ने तमंचा निकाला और खुद के सीने पर रखकर गोली मार ली। स्वजन ने गंभीर हालत में उसे गढ़ रोड स्थित संस्कार हास्पिटल में भर्ती कराया। परिवार ने पुलिस को बाइक सवार दो दोस्तों के गोली मारने की बात कहते हुए उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच की तो मामला संदिग्ध लगा। कड़ाई से पूछताछ करने पर स्वजन ने सच्चाई स्वीकार कर ली।
दुर्गापुरम कालोनी निवासी करन शर्मा इंचौली में फैक्ट्री में काम करता है। बुधवार को करन काम से दोपहर में ही घर आ गया था। बताया जाता है कि इसी दौरान उसका वेतन को लेकर भाई शिवम से झगड़ा हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि करन ने तमंचा निकालकर भाई पर तान दिया। शिवम उसे पकड़ने लगा तो उसने तमंचा सीने से सटाया और खुद को गोली मार ली। गोली चलते ही स्वजन ने शोर मचा दिया कि करन के दोस्त कंकरखेड़ा निवासी दोस्त अक्षय व अर्जुन बाइक से आए और उसे गोली मारकर भाग गए। जानकारी मिलने पर इंस्पेक्टर सतवीर अत्री घटनास्थल पहुंचे और स्वजन से पूछताछ की।
उन्होंने बताया कि करन का 20 दिन पहले अक्षय व अर्जुन से झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने करन को गोली मारी है। पुलिस ने आसपास की फुटेज चेक की तो इसमें बताए गए समय पर कोई बाइक आती-जाती दिखाई नहीं दी। सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने मामला संदिग्ध लगने पर घर के अंदर जांच की। वहां खून दिखाई दिया।
इसी दौरान वाशिंग मशीन में खून से सनी चादर व कपड़े मिले। पुलिस ने करन के स्वजन से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सच्चाई पुलिस को बता दी। सीओ ने तत्काल शिवम को हिरासत में ले लिया। उसकी निशानदेही पर घर के बाहर फेंका गया तमंचा भी बरामद कर लिया। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि शिवम ने झगड़ा होने व करन के खुद गोली मारने की बात स्वीकार की है।
तीन दोस्तों पर धारदार हथियार से हमला, चार पर मुकदमा
जासं, मेरठ: सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा करनावल निवासी शगुन चौधरी ने गंगानगर थाने में दी तहरीर में बताया कि मंगलवार शाम को वह अपने दोस्त प्रथम निवासी सरूरपुर और हर्ष ठाकुर निवासी मुजफ्फरनगर के साथ खड़ा था। आरोप है कि इसी दौरान झुनझुनी गांव निवासी आर्यन भाटी, रिंकू भाटी, हिमांशू नागर व आदित्य मलिक वहां पहुंचे और उनके साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उक्त चारों आरोपितों ने तलवार नुमा धारदार हथियार निकालकर हमला कर दिया। हमले में शगुन चौधरी का सिर फट गया और हर्ष व प्रथम के पैरों में चोट आई। थाना प्रभारी अनूप सिंह का कहना है कि घायलों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
