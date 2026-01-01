भाई से हुआ झगड़ा, युवक ने खुद के सीने में गोली मारी, लेकिन दोस्तों पर लगाया दिया आरोप, खून से सनी चादर व कपड़े...

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेडिकल थाने की दुर्गापुरम कालोनी में दो भाइयों में आपस में विवाद के बाद एक ने तमंचा निकाला और खुद के सीने पर रखकर गोली मार ली। स्वजन ने गंभीर हालत में उसे गढ़ रोड स्थित संस्कार हास्पिटल में भर्ती कराया। परिवार ने पुलिस को बाइक सवार दो दोस्तों के गोली मारने की बात कहते हुए उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच की तो मामला संदिग्ध लगा। कड़ाई से पूछताछ करने पर स्वजन ने सच्चाई स्वीकार कर ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुर्गापुरम कालोनी निवासी करन शर्मा इंचौली में फैक्ट्री में काम करता है। बुधवार को करन काम से दोपहर में ही घर आ गया था। बताया जाता है कि इसी दौरान उसका वेतन को लेकर भाई शिवम से झगड़ा हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि करन ने तमंचा निकालकर भाई पर तान दिया। शिवम उसे पकड़ने लगा तो उसने तमंचा सीने से सटाया और खुद को गोली मार ली। गोली चलते ही स्वजन ने शोर मचा दिया कि करन के दोस्त कंकरखेड़ा निवासी दोस्त अक्षय व अर्जुन बाइक से आए और उसे गोली मारकर भाग गए। जानकारी मिलने पर इंस्पेक्टर सतवीर अत्री घटनास्थल पहुंचे और स्वजन से पूछताछ की।

उन्होंने बताया कि करन का 20 दिन पहले अक्षय व अर्जुन से झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने करन को गोली मारी है। पुलिस ने आसपास की फुटेज चेक की तो इसमें बताए गए समय पर कोई बाइक आती-जाती दिखाई नहीं दी। सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने मामला संदिग्ध लगने पर घर के अंदर जांच की। वहां खून दिखाई दिया।

इसी दौरान वाशिंग मशीन में खून से सनी चादर व कपड़े मिले। पुलिस ने करन के स्वजन से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सच्चाई पुलिस को बता दी। सीओ ने तत्काल शिवम को हिरासत में ले लिया। उसकी निशानदेही पर घर के बाहर फेंका गया तमंचा भी बरामद कर लिया। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि शिवम ने झगड़ा होने व करन के खुद गोली मारने की बात स्वीकार की है।