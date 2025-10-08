Meerut News : नशे की हालत आबू नाले में गिरा युवक, मौत, समय पर नहीं पहुंची जेसीबी, इस तरह निकाला गया शव
Meerut News मेरठ के आबूलेन में एक युवक की नाले में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि मृतक शराब पीने का आदी था और नशे की हालत में नाले में गिरने से डूब गया।
जागरण संवाददाता, मेरठ। आबूलेन चौकी के पीछे आबू नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। नाले में शव पड़ा देख आसपास में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने एक घंटे की मशक्कत कर शव को बाहर निकलवाया। शव की पहचान होने के बाद उसे मर्चरी भेज दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक अधिक शराब पीने के कारण नाले में गिर गया। जिस कारण उसकी मौत हो गई।
मंगलवार रात करीब 10:30 बजे एक दंपती आबू नाले की पटरी पर अपने कुत्ते को घुमा रहा था। अचानक दंपती की नजर नाले में पड़े शव पर पड़ी। दंपती ने पहले तो नाले में डमी पड़ी होना समझा। बाद में उन्होंने आसपास के लोगों की मदद से रोशनी करके देखा तो पता चला कि वह डमी नहीं किसी युवक का शव है। दंपती ने शव की सूचना आबूलेन पुलिस चौकी प्रभारी विनय कुमार को दी।
नाले में शव की सूचना मिलते सीओ सदर कैंट नवीना शुक्ला और थाना प्रभारी मुनेश कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को निकालने के लिए जेसीबी मंगाने का प्रयास किया। करीब एक घंटे बाद तक भी जेसीबी नहीं पहुंची तो पुलिस ने लोहे के पाइप की मदद से शव को बाहर निकलवाया। चौकी प्रभारी के अनुसार एक-दो घंटे पहले ही युवक नाले में गिरा था।
पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव की पहचान बबली पुत्र रामचरण निवासी मुहल्ला टंडैल सीबी लाईन्स रजबन बाजार के रूप में हुई। सीओ सदर कैंट नवीना शुक्ला का कहना है कि शव की पहचान हाेने के बाद उसके स्वजन को घटना की जानकारी दे दी है। आसपास में पूछताछ में पता चला कि बबली शराब पीने का आदी था। नशे की हालत में ही नाले में गिरने से उसकी मौत हुई।
