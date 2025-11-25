Meerut News: काम की तलाश में आए मध्य प्रदेश के युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, मेरठ। मध्य प्रदेश से काम के लिए आए एक युवक ने परतापुर फाटक के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार देर शाम परतापुर फाटक के पास करीब 40 वर्षीय युवक का शव शीशम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला।

