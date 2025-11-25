Meerut News: काम की तलाश में आए मध्य प्रदेश के युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
मेरठ में मध्य प्रदेश के एक युवक ने काम की तलाश में आने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक रोजगार की तलाश में मेरठ आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। मध्य प्रदेश से काम के लिए आए एक युवक ने परतापुर फाटक के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार देर शाम परतापुर फाटक के पास करीब 40 वर्षीय युवक का शव शीशम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला।
फंदा जैकेट, शर्ट और प्लास्टिक के बोरे से बना था। परतापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा। दो घंटे बाद मृतक की पहचान गुड्डू निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश के रूप में हुई। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि युवक सोमवार को ही मध्य प्रदेश से यहां आया था।
जानकारी मिली है कि उसे रोहटा गांव में काम करने जाना था। शव के पास से शराब का पव्वा मिला है। आशंका है कि शराब पीने के बाद उसने फांसी लगाई। पुलिस ने शव को मर्चरी भेजा है।
