    ठंड झेलने की कर लें पूरी तैयारी, मौसम विभाग ने जारी की पूर्वानुमान रिपोर्ट

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:12 AM (IST)

    Muzaffarpur weather today: जिला और आसपास के क्षेत्रों में अब ठंड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट ेके अनुसार सुबह की शुरुआत ठंड के साथ होगी। उसके बाद दिन में धूप निकलेगी, लेकिन शाम के बाद तापमान में तेजी से कमी होगी। विभाग ने लोगों के लिए सुझाव भी जारी किए हैं। आइये जानते हैं कि मौसम का क्या हाल रहने वाला है?

    Muzaffarpur Weather: दिन और रात के तापमान में अंतर अभी अधिक रहने का अनुमान है। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar weather forecast: कुछ देरी से ही सही पहाड़ों की बर्फबारी का प्रभाव अब जिला और आसपास के इलकों में दिखने लगा है। न्यूनतम तापमान में कमी की वजह से सुबह-शाम में ठंड का प्रभाव बढ़ने लगा है। अभी इसमें और बढ़ोतरी होने का अनुमान है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन दिनों से चल रहे ट्रेंड के आगे और जारी रहने का अनुमान है। मंगलवार की बात करें तो कोहरे के साथ सुबह की शुरुआत हुई है। इसकी वजह से विजिबिलिटी में कमी हुई है। इसका प्रभाव गाड़ियों की रफ्तार पर देखने को मिल रहा है। 

    जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, धूप दिखेगी और तापमान धीरे-धीरे बढ़कर लगभग 26 °Cतक पहुंच सकता है। पछुआ हवा चलती रहेगी। इसकी वजह से ठंड का प्रभाव और बढ़ेगा। रात के तापमान में गिरावट के चलते अब सर्दी का प्रभाव अधिक होगा 

    तापमान और ह्यूमिडिटी 

    • दिन का अधिकतम तापमान लगभग 26°C तक पहुंच सकता है।
    • रात में न्यूनतम तापमान लगभग 12 °C रहने की सम्भावना है। 
    • आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) आज सुबह-सुबह अधिक रह सकती है, जिससे कोहरा या धुंध की संभावना बनी रह सकती है। 

    हवा और दृश्यता 

    • हवा की रफ्तार लगभग 10–15 किमी/घंटा के बीच रहने की उम्मीद है।
    • सुबह और शाम के समय दृश्यता थोड़ी कम हो सकती है, खासकर कोहरे के चलते। 

    बादल और वर्षा

    • आज दिन के अधिकांश हिस्से में आकाश मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है।
    • वर्षा की संभावना नहीं है।ऐसे में बाहर के कार्यक्रम या यात्राओं के लिए मौसम अनुकूल माना जा सकता है। 

    दिनचर्या के लिए सुझाव 

    • सुबह-सुबह बाहर निकलने पर हल्का स्वेटर या जैकेट ले जाना बेहतर रहेगा।
    • दिन में धूप का अच्छी तरह लाभ उठाएं।
    • कोहरे के समय वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें
    • धीमी रफ्तार रखें और हेडलाइट का सही प्रयोग करें।
    • चूंकि बारिश की संभावना नहीं है इसलिए आउटडोर कामकाज में मौसम बाधा नहीं बनेगा।
    • बाहर की यात्रा के लिए यह एक अच्छा दिन है।