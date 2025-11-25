ठंड झेलने की कर लें पूरी तैयारी, मौसम विभाग ने जारी की पूर्वानुमान रिपोर्ट

By Ajit kumar Edited By: Ajit kumar

Muzaffarpur weather today: जिला और आसपास के क्षेत्रों में अब ठंड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट ेके अनुसार सुबह की शुरुआत ठंड के साथ होगी। उसके बाद दिन में धूप निकलेगी, लेकिन शाम के बाद तापमान में तेजी से कमी होगी। विभाग ने लोगों के लिए सुझाव भी जारी किए हैं। आइये जानते हैं कि मौसम का क्या हाल रहने वाला है?

Muzaffarpur Weather: दिन और रात के तापमान में अंतर अभी अधिक रहने का अनुमान है। फाइल फोटो