JCB का पंजा बाइक सवार छात्र के सीने में लगा, मौत, दो घायल, मेरठ में जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे तीन दोस्त

जागरण संवाददाता, मेरठ। मास रिर्जोट से साथी की जन्मदिन पार्टी मनाकर बाइक से दो साथियों संग कालेज लौट रहे एलएलबी के छात्र की दिल्ली-दून हाईवे पर मौत हो गई। दोनों साथी गंभीर रुप से घायल हो गए। छात्रों की बाइक हाईवे पर काम कर रही जेसीबी मशीन के पंजे से टकरा गई थी। सभी को साथी छात्र सुभारती अस्पताल लेकर पहुंचे थे। सूचना के बाद परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। मृतक छात्र दो बहनों का इकलौता भाई था। घटना के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया।

बागपत के मीतली निवासी सहदेव सिंह का इकलौता बेटा अमरदीप उर्फ हर्ष दिल्ली हाईवे स्थित दीवान इंस्ट्टीयूट से एलएलबी प्रथम ईयर का छात्र था। गुरुवार को अमरदीप के साथी अनमोल का जन्मदिन था। सभी कालेज के दोस्तों ने मास रिर्जोट में जन्मदिन पार्टी रखी थी।

अमरदीप के साथ पार्टी में उसके साथी ऋतिक गोस्वामी पुत्र शिवकुमार निवासी बलैनी बागपत और तालिब पुत्र उमर खां निवासी सिवाल खास भी गए थे। सभी छात्र दीवान इंस्ट्टीयूट से एलएलबी कर रहे हैं। जन्मदिन पार्टी से लौटते समय दिल्ली हाईवे पर डूंगरावली गांव के समीप जेसीबी के पंजे से छात्र की बाइक टकरा गई। जेसीबी से सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा था।

ऋतिक की बाइक को अमरदीप चला रहा था। तालिब और ऋतिक पीछे बैठे हुए थे। टक्कर इतनी जोरदार हुई थी। जेसीबी का पंजा अमरदीप के सीने में लग गया। तत्काल उसकी मौत हो गई। हालांकि पार्टी से साथ-साथ चल रहे अन्य छात्र तीनों छात्रों को सुभारती अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां अमरदीप को मृत घोषित कर दिया, जबकि ऋतिक और तालिब का उपचार शुरू कर दिया। हादसे के बाद पुलिस और तीनों के परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए।

अमरदीप के पिता सहदेव अधिवक्ता हैं, जो बागपत कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हादसे के समय अमरदीप की मां चंचल और बहन अनुराधा भी अस्पताल में पहुंच गए थे। अमरदीप के परिवार ने शव का पंचनामा भरने से इन्कार कर दिया। फिर पुलिस ने पिता सहदेव को घटना स्थल दिखाया। तब उन्हें हादसे का यकीन हुआ और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना कहना है कि जेसीबी में बाइक टकराने पर डूंगरावली के समीप दोपहर एक बजे हादसा हुआ है। वकील के बेटे की हादसे में मौत हो गई, जबकि दो अन्य छात्र घायल हुए हैं। जन्मदिन पार्टी मनाने के बाद छात्र कालेज लौट रहे थे। अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जेसीबी को भी कब्जे में लेकर साइड करा दिया गया।