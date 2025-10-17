मेरठ में ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित पिकअप गाड़ी परिवार पर चढ़ी, पिता-पुत्र नाले में गिरे, नीचे दबी बच्ची की मौत
Meerut News : मेरठ में एक दुखद घटना में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर चल रहे एक परिवार पर चढ़ गई। इस हादसे में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता और भाई घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। एक साल पहले अपनी मां को खोने वाली बच्ची के हाथ थामे पिता और भाई बागपत रोड पर पैदल स्कूल से घर जा रहे थे। खाटूश्याम मंदिर वाली गली के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से पिकअप में टक्कर मार दी। पिकअप का संतुलन बिगड़ गया, वह पिता व दोनों बच्चों पर चढ़ गई। पिता-पुत्र नाले में जा गिरे जबकि बच्ची पिकअप नीचे दब गई। जब लोगों ने उसे निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों ने ट्रक की घेराबंदी कर सीमेंट गोदामों के पास चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
टीपीनगर थाना क्षेत्र के मुल्ताननगर निवासी अनुज कुमार एक निजी कंपनी में काम करते हैं। अनुज की पत्नी पूजा की एक साल पहले मौत हो चुकी है। अनुज के दो बच्चे दस वर्षीय आरव और नौ वर्षीय दिव्यांशी थीं। दोनों बच्चें सहारन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं।
शुक्रवार दोपहर डेढ़ बच्चे अनुज दोनों बच्चों को स्कूल से घर पैदल लेकर जा रहे थे। बागपत रोड पर बाईपास की ओर तेजगति से ट्रक जा रहा था। ट्रक ने आगे चल रही पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप का संतुलन बिगड़ा और वह अनुज, आरव व दिव्यांशी को टक्कर मारते हुए डिवाइडर से टकरा गई। अनुज व आरव नाले में गिर गए, जबकि दिव्यांशी डिवाइड में टकराकर पिकअप के नीचे दब गई।
मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पिता-पुत्र को नाले से निकाला। इसके बाद दिव्यांशी की तलाश की गई। लोगों ने पिकअप को ऊपर उठाकर दिव्यांशी को निकाला। इंस्पेक्टर अरुण मिश्रा कार में बच्ची को सुभारती अस्पताल ले गए, जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हादसे के बाद भी चालक ने ट्रक को दौड़ाया। सीमेंट गोदाम के समीप लोगों ने उसे पकड़ लिया। चालक धीरज निवासी धनबाद, आगरा और क्लीनर अरुण की पिटाई कर भीड़ ने पुलिस को सौंप दिया, जबकि पिकअप मौके से भागे पिकअब के चालक को भी पुलिस ने देर शाम पकड़ लिया था। अनुज की तरफ से हादसे का मुकदमा दर्ज किया गया है।
एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि तेजगति से चल रहे ट्रक की वजह से हादसा हुआ है। टक्कर से पिकअप के टायर भी फट गए हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर चालकों को गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
