ड्यूटी पर शराब पीने के मामले में इंस्पेक्टर और लापरवाही को लेकर दारोगा सस्पेंड, SSP Meerut ने की कार्रवाई
मेरठ में रेलवे रोड थाना प्रभारी निरीक्षक को ड्यूटी के दौरान शराब पीने और चौकी प्रभारी को लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। सोमवार रात दो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। रेलवे रोड थाना प्रभारी निरीक्षक के ड्यूटी के दौरान शराब पीने और ड्यूटी के दौरान मोबाइल बंद कर कमरे में सोने पर चौकी प्रभारी को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। हालांकि सोमवार रात में उक्त दोनों को लाइन हाजिर किया गया था। मंगलवार को एसपी सिटी की रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने अब सस्पेंड की कार्रवाई की है।
थाना क्षेत्र के मुहल्ला मकबरा डिग्गी निवासी नौशाद व शमीम के बीच चल रहे विवाद को लेकर सोमवार देर रात में मारपीट हो गई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने हो गए थे और जमकर पथराव हुआ था। मारपीट-पथराव में नौशाद व शमीम पक्ष के नौ लोग घायल हो गए थे। वहीं, इस दौरान रास्ते से गुजर रहा आटा व्यापारी कामिल भी ईंट लगने से घायल हो गया था। केसरगंज चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार दोनों पक्षों के घायलों को थाने ले जाकर बंद कर दिया था। इसके बाद वह अपना मोबाइल बंद कर एसएसआई के कमरे में सो गया था।
वहीं, थाने पहुंचे घायलों के स्वजन से थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह ने बदसलूकी कर दी थी। जिसके बाद थाने पर हंगामा हो गया था। मामले की जानकारी होने एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह और सीओ नवीना शुक्ला ने थाने पहुंचकर मामले की जांच की थी। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने सोमवार रात में इंस्पेक्टर व चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया था। मंगलवार को पूरे प्रकरण की जांच करने के बाद एसपी सिटी ने एसएसपी को रिपोर्ट सौंपी। जिसके बाद एसएसपी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया।
इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो के असली-नकली में उलझी पुलिस
संस, सरधना। उत्तेजक गाने के साथ इंस्टाग्राम पर पिस्टल लोड करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपित को हिरासत में लेने के बाद जो पिस्टल पुलिस को सौंपी गई है वह खिलौना पिस्टल है। आरोपित पिस्टल को खिलौना पिस्टल व पुरानी वीडियो बता रहा है।
सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि जो पिस्टल पुलिस को दी गई है, वह खिलौना है। उधर, एसपी देहात अभिजीत सिंह ने बताया कि खिलौना बताई जा रही पिस्टल की वीडियो में दिख रही पिस्टल से मिलान किया जाएगा। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे आरोपित कैफ निवासी सराय अफगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि रात में साठगांठ कर बिना कार्रवाई के उसे छोड़ दिया गया था।
