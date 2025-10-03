Language
    कार शोरूम से स्टोर मैनेजर ही एक साल तक चोरी करता रहा स्पेयर पार्ट्स, 10 लाख का माल चोरी होने पर ऐसे खुला राज

    By sushil kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:27 PM (IST)

    Meerut News मेरठ के परतापुर में फोरच्यून हुंडई शोरूम के मैनेजर ने दस लाख रुपये के उपकरण चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज में घटना का खुलासा होने पर मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपित पिछले एक साल से चोरी कर रहा था जिसके बाद उसने शोरूम आना बंद कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कार शोरूम से स्टोर मैनेजर ही एक साल तक चोरी करता रहा स्पेयर पार्ट्स (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर में फार्च्यून हुंडई के शोरूम से स्टोर मैनेजर ने ही 10 लाख के स्पेयर पार्ट्स चोरी कर बाजार में बेच दिए। पर्दाफाश होने के बाद नए स्टोर मैनेजर की तरफ से आरोपित आमिर चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। चोरी की घटना को आरोपित पिछले एक साल से अंजाम दे रहा था। शोरूम स्वामी को सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपित की हरकत के बारे में जानकारी मिली।

    सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के साकेत में अभिनव यादव रहते हैं। परतापुर में उनका फार्च्यून हुंडई का शोरूम है। शोरूम के अंदर वाहनों के स्पेयर पार्ट्स का स्टोर है।

    स्टोर पर पिछले काफी दिनों से हापुड़ स्थित सिंभावली के हिम्मतपुर निवासी आमिर चौधरी बतौर मैनेजर तैनात था। पिछले कुछ दिनों से शोरूम के अंदर स्टोर से स्पेयर पार्ट्स चोरी कर बाजार में बेचने की सूचना मिल रही थी। कंपनी की तरफ से सीसीटीवी फुटेज देखी गई, जिसमें सामने आया कि स्टोर से स्पेयर पार्ट्स चोरी कर आमिर चौधरी ने बाजार में बेच दिए।

    शोरूम स्वामी अभिनव यादव ने मैनेजर आमिर से पूछताछ की। उसने स्पेयर पार्ट्स बाजार में बेचना स्वीकार कर लिया। स्टोर की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि आमिर एक साल में करीब 10 लाख के स्पेयर पार्ट्स चोरी कर बाजार में बेच चुका है।

    आमिर ने शोरूम आना ही बंद कर दिया। नए स्टोर मैनेजर विजय कुमार की तरफ से आमिर के खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया गया है। सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि आरोपित आमिर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाएगा। शोरूम स्वामी से भी चोरी का रिकार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करेंगे।

    कांशीराम कालोनी में मकान से लाखों की नकदी और जेवरात चोरी

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कांशीराम कालोनी में बुधवार देर शाम चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। घटना के समय गृहस्वामी पत्नी के साथ बीमार मां को देखने हास्पिटल गया हुआ था। शाहरुख ने लोहियानगर थाने में दी तहरीर में बताया कि वह बीमार मां को देखने गढ़ रोड के एमसीसी हास्पिटल गए हुए थे। पत्नी भी साथ थी।

    चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 35 हजार रुपये नकद, लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। वह जब वापस आए तो देखा घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। इंस्पेक्टर योगेश चंद ने बताया कि चोरों की पहचान के लिए पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है।