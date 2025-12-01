Language
    Meerut News: सर्राफा व्यापारियों के साथ हुई ठगी, 151 ग्राम सोना लेकर कारीगर फरार

    By Vinod Phogat Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:33 AM (IST)

    मेरठ में दो सर्राफा व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी हुई है। एक कारीगर 151 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कारीगर की तलाश जारी है। व्यापारियों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर बाजार थाना क्षेत्र के दो सर्राफा व्यापारियों का बंगाली कारीगर 151 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। आरोपित बंगाली कारीगर को काफी तलाश किया गया, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो पीड़ित सर्राफ ने आरोपित के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    सदर दुर्गाबाडी निवासी सतीश खरात ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी चाणक्यपुरी स्थित नूनिया मुहल्ले में शिव शंकर ज्वेलरी के नाम से दुकान है। उनकी दुकान पर करीब नौ साल से श्याम सुंदर घाटा पुत्र गोविंद घाटा मूल निवासी विक्रमपुर थाना देवरा जिला मेदीनीपुर पश्चिम बंगाल, हाल पता ब्रह्मपुरी सरदार पटले वाली गली काम करता था।

    13 नवंबर को उन्होंने श्याम सुंदर को 74 ग्राम सोना आभूषण बनाने के लिए दिया था। इसके बाद 19 नवंबर को उनके दोस्त हिंदुराव कारंडे निवासी रंजीतपुरी ने 77 ग्राम सोना आभूषण बनाने को दिया था। समय पर आभूषण नहीं मिलने पर उन्होंने श्याम सुंदर को फोन मिलाया तो वह बंद आया।

    इसके बाद उसके कमरे पर पहुंचे पर वहां ताला लटका मिला। इसके बाद उसे सभी संभावित जगहों पर तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने 23 नंवबर को सदर थाने में आरोपित के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस ने एसएसपी डॉ. विपिन ताडा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी।

