Meerut News: सर्राफा व्यापारियों के साथ हुई ठगी, 151 ग्राम सोना लेकर कारीगर फरार

जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर बाजार थाना क्षेत्र के दो सर्राफा व्यापारियों का बंगाली कारीगर 151 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। आरोपित बंगाली कारीगर को काफी तलाश किया गया, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो पीड़ित सर्राफ ने आरोपित के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

सदर दुर्गाबाडी निवासी सतीश खरात ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी चाणक्यपुरी स्थित नूनिया मुहल्ले में शिव शंकर ज्वेलरी के नाम से दुकान है। उनकी दुकान पर करीब नौ साल से श्याम सुंदर घाटा पुत्र गोविंद घाटा मूल निवासी विक्रमपुर थाना देवरा जिला मेदीनीपुर पश्चिम बंगाल, हाल पता ब्रह्मपुरी सरदार पटले वाली गली काम करता था।

13 नवंबर को उन्होंने श्याम सुंदर को 74 ग्राम सोना आभूषण बनाने के लिए दिया था। इसके बाद 19 नवंबर को उनके दोस्त हिंदुराव कारंडे निवासी रंजीतपुरी ने 77 ग्राम सोना आभूषण बनाने को दिया था। समय पर आभूषण नहीं मिलने पर उन्होंने श्याम सुंदर को फोन मिलाया तो वह बंद आया।