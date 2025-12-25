Language
    ब्वाय फ्रेंड के लिए बवाल : एक छात्रा ने दूसरी को सरेआम बेल्ट से पीटा, वीडियो वायरल, आरोपित को कालेज ने किया सस्पेंड 

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के दीवान इंस्टीट्यूट के सामने एक छात्रा ने दूसरी छात्रा को बेल्टों से पीटा। परीक्षा के बाद यह घटना हुई। कालेज प्रशासन ने मारपीट करन ...और पढ़ें

    दीवान इंस्टिट्यूट के गेट पर बेल्ट से छात्रा की पिटाई करती सहपाठी। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली हाईवे पर दीवान इंस्टीट्यूट के सामने ब्वायफ्रेंड के लिए एक छात्रा ने दूसरी छात्रा को सरेआम बेल्टों से पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने होने के बाद कालेज प्रशासन ने मारपीट करने वाली छात्रा को कालेज से निलंबित कर दिया है।

    एमआइटी कालेज में परीक्षा चल रही है। परीक्षा केंद्र दीवान इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। बुधवार को परीक्षा खत्म होने के बाद एक छात्र गर्लफ्रेंड के साथ गेट पर मौजूद था। इसी बीच दूसरी छात्रा वहां पहुंच गई और छात्र पर टिप्पणी कर दी। बताया जा रहा है कि वह छात्रा को अपना दोस्त बनाना चाहती थी।

    इसी को लेकर दोनों छात्राओं में विवाद शुरू हो गया। कहासुनी होते-होते विवाद इतना बढ़ गया कि मेरठ निवासी छात्रा ने सरेआम गाजियाबाद जिला निवासी छात्रा की पिटाई करनी शुरू कर दी। उसने बेल्ट से कई वार किए।

    सरेआम मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो संज्ञान में आने के बाद तत्काल ही कालेज प्रशासन ने दोनों छात्राओं और छात्र को कालेज में बुलाया। बेल्ट से पिटाई करने वाली छात्रा को कालेज से निलंबित कर दिया।

    इंस्पेक्टर अजय शुक्ला ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि उक्त वीडियो बुधवार दोपहर का है। पुलिस ने पूरे वीडियो की विस्तार से जांच कर ली है। एक छात्र से दोनों ही छात्राएं दोस्ती करना चाहती थीं। इसी के लिए दोनों में विवाद शुरू हो गया। एक छात्रा ने बेल्ट से दूसरी छात्रा को पीटा है। अभी तक किसी ने भी तहरीर नहीं दी है। अगर किसी भी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं मिलती तो पुलिस अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी।

    इन्होंने कहा

    दोनों छात्राओं में पिछले कई दिनों से तनातनी चल रही थी। बुधवार को अंतिम पेपर था। दोपहर करीब दो बजे दोनों छात्राओं में मारपीट हो गई। उस समय सुरक्षा गार्ड भी वहां मौजूद थे लेकिन बीच बचाव नहीं किया। सभी लोग घटना को अपने मोबाइल में कैद करने लगे। उसके बाद छात्रों ने ही घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।
    -डा. विपिन ताडा, एसएसपी

    कालेज प्रशासन के संज्ञान में मामला आने पर दोनों के अभिभावकों को बुलाया गया। उसके बाद पिटाई की आरोपित छात्रा को कालेज से निलंबित कर दिया गया है। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता भी कर लिया है।
    -अजय सिंह, प्रवक्ता एमआइटी कालेज परतापुर