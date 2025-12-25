ब्वाय फ्रेंड के लिए बवाल : एक छात्रा ने दूसरी को सरेआम बेल्ट से पीटा, वीडियो वायरल, आरोपित को कालेज ने किया सस्पेंड 

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली हाईवे पर दीवान इंस्टीट्यूट के सामने ब्वायफ्रेंड के लिए एक छात्रा ने दूसरी छात्रा को सरेआम बेल्टों से पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने होने के बाद कालेज प्रशासन ने मारपीट करने वाली छात्रा को कालेज से निलंबित कर दिया है।

एमआइटी कालेज में परीक्षा चल रही है। परीक्षा केंद्र दीवान इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। बुधवार को परीक्षा खत्म होने के बाद एक छात्र गर्लफ्रेंड के साथ गेट पर मौजूद था। इसी बीच दूसरी छात्रा वहां पहुंच गई और छात्र पर टिप्पणी कर दी। बताया जा रहा है कि वह छात्रा को अपना दोस्त बनाना चाहती थी।

इसी को लेकर दोनों छात्राओं में विवाद शुरू हो गया। कहासुनी होते-होते विवाद इतना बढ़ गया कि मेरठ निवासी छात्रा ने सरेआम गाजियाबाद जिला निवासी छात्रा की पिटाई करनी शुरू कर दी। उसने बेल्ट से कई वार किए। सरेआम मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो संज्ञान में आने के बाद तत्काल ही कालेज प्रशासन ने दोनों छात्राओं और छात्र को कालेज में बुलाया। बेल्ट से पिटाई करने वाली छात्रा को कालेज से निलंबित कर दिया।

इंस्पेक्टर अजय शुक्ला ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि उक्त वीडियो बुधवार दोपहर का है। पुलिस ने पूरे वीडियो की विस्तार से जांच कर ली है। एक छात्र से दोनों ही छात्राएं दोस्ती करना चाहती थीं। इसी के लिए दोनों में विवाद शुरू हो गया। एक छात्रा ने बेल्ट से दूसरी छात्रा को पीटा है। अभी तक किसी ने भी तहरीर नहीं दी है। अगर किसी भी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं मिलती तो पुलिस अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी।