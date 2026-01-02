जागरण संवाददाता, मेरठ। नए साल के जश्न में साकेत चौराहे पर एक ही स्कूटी पर सवार चार दोस्त नैनो कार से टकरा गए। दोनों ही तेज रफ्तार से जा रहे थे। दुर्घटना में चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची सिविल लाइंस थाना पुलिस ने चारों युवकों को जसवंत राय स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डाक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। तीन की हालत भी गंभीर बनी हुई। पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। नैनो लेकर चालक फरार हो गया। पुलिस उसकी पहचान का प्रयास कर रही है। दुर्घटना की कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलि‍स के अनुसार पांडवनगर के संजयनगर निवासी छोटू, हर्ष, कृष्ण और बिट्टू बुधवार रात 1.30 बजे नए साल का जश्न मनाकर घर वापस आ रहे थे। चारों एक ही स्कूटी पर थे। छोटू स्कूटी चला रहा था। जब वह साकेत चौराहे पर पहुंचे तभी तेजगति से आई नैनो कार ने स्कूटी को साइड मार दी। तेज रफ्तार स्कूटी पर सवार चारों युवकों का संतुलन बिगड़ गया और वह दूर तक फिसलते चले गए।

नैनो चालक कार लेकर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने तत्काल सिविल लाइंस थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस चारों को अस्पताल ले गई। यहां डाक्टरों ने छोटू को मृत घोषित कर दिया। हर्ष, कृण व बिट्टू की हालत नाजुक बनी हुई है। दुर्घटना की सूचना स्वजन को मिली तो हाहाकार मच गया। छोटू की मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था। वह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।