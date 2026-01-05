फैक्ट्री मालिक ने बैंक से लिया लोन, फिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान, शरीर के टुकड़े 100 मीटर तक फैले
Meerut News : मेरठ में ढलाई कारखाना मालिक ने परिवार से विवाद के बाद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि उसने परिवार को बताए बिना बैंक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। परिवार को बिना बताए बैंक से लोन लेने पर ढलाई कारखाना मालिक का पत्नी और बच्चों से विवाद हो गया। पत्नी और बच्चों से विवाद के बाद कारखाना मालिक ने हापुड़ रेलवे लाइन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर स्वजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने शव को मर्चरी भेज दिया।
लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रशीदनगर निवासी 45 वर्षीय शाहबुद्दीन पुत्र शहजाद का भूमिया पुल पर ढलाई का कारखाना है। शाहबुद्दीन अपनी पत्नी नाजमा, 24 वर्षीय बेटे सलमान, 22 वर्षीय जीशान, 17 वर्षीय अली और एक बेटी का साथ रहता था। पुलिस के अनुसार कुछ साल पहले शाहबुद्दीन ने परिवार को बताए बिना कारोबार को बढ़ाने के लिए पीएनबी की शाखा से 25 लाख रुपये लोन लिया था।
समय पर किस्त जमा नहीं होने पर लोन की रकम अब 30 लाख रुपये हो चुकी है। बताया गया कि सोमवार सुबह शाहबुद्दीन के परिवार को लोन लेने के बारे में पता चली। जिसके बाद परिवार में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि शाहबुद्दीन नाराज होकर घर से निकल गया और नूरनगर हाल्ट पर पहुंचकर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी।
ट्रेन के आगे कूदने से शाहबुद्दीन के शरीर के टुकड़े करीब 100 मीटर तक फैले हुए थे। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के टुकड़े एकत्र कर उसकी पहचान की। इसके बाद मृतक के स्वजन को घटना की जानकारी दी।
थाना प्रभारी राजेश काम्बोज का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है। इस संबंध किसी की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर आने पर मामले की जांच की जाएगी।
