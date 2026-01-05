फैक्ट्री मालिक ने बैंक से लिया लोन, फिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान, शरीर के टुकड़े 100 मीटर तक फैले

जागरण संवाददाता, मेरठ। परिवार को बिना बताए बैंक से लोन लेने पर ढलाई कारखाना मालिक का पत्नी और बच्चों से विवाद हो गया। पत्नी और बच्चों से विवाद के बाद कारखाना मालिक ने हापुड़ रेलवे लाइन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर स्वजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने शव को मर्चरी भेज दिया।

लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रशीदनगर निवासी 45 वर्षीय शाहबुद्दीन पुत्र शहजाद का भूमिया पुल पर ढलाई का कारखाना है। शाहबुद्दीन अपनी पत्नी नाजमा, 24 वर्षीय बेटे सलमान, 22 वर्षीय जीशान, 17 वर्षीय अली और एक बेटी का साथ रहता था। पुलिस के अनुसार कुछ साल पहले शाहबुद्दीन ने परिवार को बताए बिना कारोबार को बढ़ाने के लिए पीएनबी की शाखा से 25 लाख रुपये लोन लिया था।

समय पर किस्त जमा नहीं होने पर लोन की रकम अब 30 लाख रुपये हो चुकी है। बताया गया कि सोमवार सुबह शाहबुद्दीन के परिवार को लोन लेने के बारे में पता चली। जिसके बाद परिवार में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि शाहबुद्दीन नाराज होकर घर से निकल गया और नूरनगर हाल्ट पर पहुंचकर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी।