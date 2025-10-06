Language
    फेसबुक फ्रेंड ने किया दुष्कर्म, युवती ने दिया बेटे को जन्म तो शादी से किया इन्कार, मारपीटकर नकदी-जेवर लेकर हुआ फरार

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:38 PM (IST)

    Meerut News मेरठ में एक तलाकशुदा महिला ने फेसबुक फ्रेंड पर शादी का झांसा देकर छह साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया तो आरोपित ने शादी से इन्कार कर दिया। एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    फेसबुक फ्रेंड ने किया दुष्कर्म, युवती ने दिया बेटे को जन्म तो शादी किया इन्कार (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागराण संवाददाता, मेरठ। तलाकशुदा महिला ने फेसबुक दोस्त पर शादी का झांसा देकर छह साल से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला ने बेट को जन्म दिया तो आरोपित ने शादी से इन्कार कर दिया। पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपित महिला से मारपीट कर घर में रखी नकदी और जेवर लेकर फरार हो गया।

    लोहियानगर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि पति से तलाक होने के बाद वह दुकान कर अपना गुजारा कर रही है। वर्ष 2019 में फेसबुक के माध्यम से उसकी मुलाकात जिला बागपत निवासी एक युवक से हुई। युवक ने उसे शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया और उसके मकान में ही रहने लगा। महिला गर्भवती हुई तो आरोपित ने उसका गर्भपात करा दिया। 

    इसके बाद महिला फिर गर्भवती हुई और उसने बेटे को जन्म दिया। आरोप है कि वह दुकान में जो पैसा जमा करती आरोपित उसे चुराकर ले जाता था। जब भी वह शादी के लिए बोलती तो वह बहाना बनाकर टाल देता है। गत 29 सितंबर को उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट की और घर में रखी 28 हजार रुपये की नकदी और करीब ढाई तोला सोने के जेवर लेकर फरार हो गया।

    जाते-जाते आरोपित पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर गया। पीड़िता ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने लोहियानगर थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए है।

    युवकों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट, कपड़े फाड़े

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मोहिउद्दीनपुर खरखौदा मोड़ स्थित कालोनी में चार युवकों ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की। उसके कपड़े फाड़ दिए। शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गए। महिला ने थाना परतापुर पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी है। महिला ने बताया कि दो दिन पूर्व उसकी पड़ोसन से कहासुनी हो गई थी। उसने उसे उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

    सोमवार दोपहर उसके पति काम पर व बच्चे स्कूल गए हुए थे। इसी दौरान चार युवक गेट खोलकर अंदर घुसे। उन्होंने उससे मारपीट शुरू कर दी। लात घूंसों से बेरहमी से पीटा गया। उसके कपड़े फाड़ दिए। उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग आ गए। आरोपित धमकी देकर फरार हो गए। महिला ने मारपीट की और रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी है। पुलिस आरोपितों की पहचान में जुटी है।