Rapid Rail corridor निर्माण के कारण संकरी हुई सड़क, 60 करोड़ की जमीन से खत्म होगा दिल्ली रोड का जाम

Meerut News मेरठ में रैपिड रेल कॉरिडोर के चलते जगदीश मंडप के पास दिल्ली रोड संकरी हो गई है। सड़क को चौड़ा करने के लिए 70 दुकानों और भवनों का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके लिए 60 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। जिला प्रशासन ने एनसीआरटीसी से धनराशि की मांग की है। इस चौड़ीकरण से सड़क पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।

जागरण संवाददाता, मेरठ। रैपिड रेल कारिडोर के निर्माण के कारण जगदीश मंडप से ट्रांसपोर्ट नगर के मोड़ तक संकरी हुई दिल्ली रोड के चौड़ीकरण के लिए 70 दुकानों और अन्य भवनों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।

जिला प्रशासन ने अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरा कर ली है। अब भूमि मालिकों को भुगतान के लिए एनसीआरटीसी से इस राशि की मांग की है। माना जा रहा है कि जल्द भुगतान करके भूमि पर कब्जा लेने की कार्रवाई की जाएगी। रैपिड रेल कारिडोर दिल्ली की ओर से मेरठ शहर में प्रवेश करते समय जगदीश मंडप के सामने भूमिगत हो रहा है।

तीन भूमिगत स्टेशनों से गुजरकर यह रुड़की रोड पर एमईएस के पास भूमि से बाहर निकल रहा है। इस कारिडोर के कारण जगदीश मंडप के पास सड़क संकरी हो गई है जबकि इस सड़क पर वाहनों का भारी दबाव है। दोनों ओर सड़क को तीन मीटर चौड़ा करने को नाले को शिफ्ट किया जाएगा। दोनों ओर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। 700 मीटर लंबाई में कुल 70 भवन आ रहे हैं। प्रशासन ने अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर ली है।

भूमि मालिकों का अवार्ड घोषित कर भुगतान करना शेष है। खत्म हो जाएंगी छह दुकानें : इस अधिग्रहण में छह दुकानें पूर्ण रूप से जा रही हैं। इन व्यापारियों की मांग है कि उन्हें रैपिड रेल के स्टेशन में ही प्राथमिकता पर दुकान आवंटित की जाए। अधिग्रहण प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी। मंडलायुक्त से इसकी अनुमति भी ले ली गई है।