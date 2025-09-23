CCSU Meerut में प्रवेश से वंचित छात्र-छात्राओं के लिए अंतिम अवसर, इतने दिन के लिए खोले गए आनलाइन रजिस्ट्रेशन
Meerut News चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने परास्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों को एक और अवसर प्रदान किया है। विश्वविद्यालय ने 23 से 25 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण फिर से खोल दिए हैं। सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए यह अंतिम अवसर है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) ने पीजी और यूजी में प्रवेश के लिए छात्र-छात्राओं को एक और मौका दिया है। इसके लिए सभी आनलाइन पंजीकरण तीन दिन के लिए खोले गए हैं। यह पंजीकरण 23 से 25 सितंबर तक कराए जा सकते हैं।
विश्वविद्यालय ने परिसर एवं संबद्ध कालेज तथा संस्थानों में संचालित परास्नातक एवं स्नातक स्तर के सभी सर्टिफिकेट व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में (एमपीईएस को छोड़कर) सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए अंतिम अवसर देते हुए दोबारा आनलाइन पंजीकरण मंगलवार से खोल दिए गए हैं। यह पंजीकरण 25 सितंबर तक कराए जा सकते हैं। अभी तक प्रवेश से वंचित सभी छात्र-छात्राएं पंजीकरण से वंचित छात्राएं उक्त पाठ्यक्रमों में निर्धारित तिथि तक पंजीकरण करा सकते हैं।
पीजी की तरह ही विश्वविद्यालय ने परिसर एवं संबंधित कालेज व संस्थानों में संचालित सभी स्नातक, बीए एलएलबी तथा बीकाम एलएलबी समेत (परंतु बीपीईएस एवं बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को छोड़कर) एवं स्नातक स्तर के सभी सर्टिफिकेट व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी छात्र-छात्राओं को 2025-26 में प्रवेश के लिए अंतिम अवसर दिया है।
इसके लिए भी आनलाइन पंजीकरण मंगलवार से खोल दिए गए हैं। छात्र-छात्राएं 25 सितंबर तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह की ओर से मंगलवार को यह निर्देश जारी किए गए हैं। उधर, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए एक और मौका दिये जाने पर राहत की सांस ली है।
छात्रों ने निकाला पैदल मार्च, समस्याओं के निदान की उठाई मांग
जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं, भ्रष्टाचार और छात्रों की मूलभूत समस्याओं को लेकर सोमवार को छात्रों ने मेरठ कालेज से पैदल मार्च करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक गए। वहां पर सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। 12 बिंदुओं के ज्ञापन में छात्रों ने विश्वविद्यालय के आडिट रिपोर्ट के आधार पर जांच कराने, मार्कशीट, डिग्री और माइग्रेशन में दलाली खत्म करने आदि मांग उठाई। ज्ञावन देने वालों में एडवोकेट आदेश प्रधान, अनुज भड़ाना, आकाश भड़ाना, विजित तालियान, आदित्य पंवार आदि शामिल रहे। सौ. छात्र ।
