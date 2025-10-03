Language
    CCSU ने प्रवेश के लिए दिया एक और अवसर, इच्‍छुक छात्र जल्‍द करें आवेदन, इसके बाद बंद कर दी जाएगी प्रवेश प्रक्रि‍या

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    Meerut News चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 3 4 और 6 अक्टूबर जबकि परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 3 और 4 अक्टूबर की तारीख निर्धारित है। एलएलबी में प्रवेश हेतु 4 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकते हैं।

    सीसीएसयू के यूजी-पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अंतिम मौका

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर के विभागों और संबद्ध कालेजों में संचालित स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अंतिम अवसर शुक्रवार से मिलेगा। 30 सितंबर तक हुए प्रवेश के बाद विश्वविद्यालय ने दशहरे की छुट्टी के बाद एक और अवसर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिया है। स्नातक पाठ्यक्रमों में तीन, चार और छह अक्टूबर को प्रवेश होंगे। वहीं पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश तीन व चार अक्टूबर को होंगे। साथ ही बीए-एलएलबी और बीकाम एलएलबी पाठ्यक्रमों में भी तीन और चार अक्टूबर को प्रवेश होंगे। जो पंजीकृत विद्यार्थी अब तक किसी कारण अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं, वह इस दौरान प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश कन्फर्म जरूर करा लें।

    सीसीएसयू की सत्र 2025-26 प्रवेश प्रक्रिया मई में शुरू हुई थी और तक से अब तक चल ही रही है। इस बीच विभिन्न चरण में पंजीकरण हुए और प्रवेश के लिए मेरिट जारी की गई। विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया इस वर्ष समर्थ पोर्टल पर हुई जिसमें विश्वविद्यालय के विभागों और कालेजों ने अपने स्तर पर मेरिट जारी कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराई। मेरिट पंजीकरण डाटा के आधार पर तैयार किया गया। विश्वविद्यालय परिसर के विभागों और एडेड कालेजों में तो सीटें तकरीबन भर गईं लेकिन स्ववित्तपोषित कालेजों में सीटों के सापेक्ष प्रवेश कम रह गए हैं।

    एलएलबी में प्रवेश के लिए कल तक पंजीकरण

    विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों में संचालित तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चार अक्टूबर तक पंजीकरण चलेंगे। प्रवेश के लिए इच्छुक पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी जिनके प्रवेश नहीं हुए, और नए पंजीकृत अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण फार्म की हार्ड कापी संबंधित परिसर के विभाग या कालेज में तीन अक्टूबर से छह अक्टूबर तक जमा कराएंगे। सात अक्टूबर को विभाग व कालेज जमा हुए पंजीकरण फार्मों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेंगे। वरीयता सूची के साथ आठ और नौ अक्टूबर का एडमिशन आफर शेड्यूल करके भेजेंगे।

    साथ ही प्रथम प्रतीक्षा सूची बनाकर नौ अक्टूबर की शाम को 10 अक्टूबर का एडमिशन आफर शेड्यूल करके भेजेंगे। वहीं 10 अक्टूबर की शाम को द्वितीय व अंतिम प्रतीक्षा सूची बनाकर 11 अक्टूबर का एडमिशन आफ शेड्यूल भेजेंगे। आठ से नौ, 10 और 11 अक्टूबर को कालेज व परिसर के विभाग एडमिशन आफर स्वीकार करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व अन्य कागजातों की जांच कर प्रवेश कन्फर्म करेंगे। 

    इसके साथ ही एलएलबी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में पहले से पंजीकृत किसी अभ्यर्थी के पंजीकरण फार्म में एकेडमिक विवरण और वेटेज में कोई गलती हुई हो तो वह भी चार अक्टूबर तक अपनी लागइन आइडी से अपडेट कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर भूपेंद्र राणा के अनुसार इस पाठ्यक्रम में 2025-26 में प्रवेश के लिए यह अंतिम अवसर है। इसमें बाद इस पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया बंद हो जाएगी।