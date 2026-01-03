परीक्षा देकर लौट रहे बीटेक के छात्र को वैन ने मारी टक्कर, बोनट पर गिरने के बाद भी नहीं रुका ड्राइवर

Language
    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:49 PM (IST)

    मेरठ के गंगानगर में एक ईको वैन ने परीक्षा देकर लौट रहे बीटेक छात्र नमन मलिक की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद नमन वैन के फ्रंट शीशे पर जा गिरा और ...और पढ़ें

    मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र में वैन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। वीडियो ग्रैब  

    जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगानगर की अलकनंदा धाम कालोनी रोड चौराहे पर हुए हादसे का वीडियो देखकर आप सहम जाएंगे। चौराहा होने के बावजूद यहां वाहन पूरी रफ्तार में फर्राटा भर रहे हैं।
    ईको वैन की टक्कर लगने के बाद बाइक सवार छात्र वैन के फ्रंट शीशे पर जा गिरा। ईको चलती रही, लेकिन वह शीशे पर लटका रहा और बाइक भी वैन के साथ घिसटती रही। ईको को मौके पर छोड़ इसमें सवार दोनों लोग भाग गए। खून से लथपथ छात्र को राहगीरों ने एप्सनोवा अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत चिंताजनक बनी है। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    मेडिकल थानाक्षेत्र के जेल रोड निवासी मुकेश मलिक का बेटा नमन मलिक आइआइएमटी से बीटेक कर रहा है। इस समय उसकी परीक्षा चल रही हैं। नमन जेपी एकेडमी परीक्षा केंद्र से गुरुवार को परीक्षा देकर बाइक से घर लौट रहा था। वह गंगानगर स्थित अलकनंदा धाम कालोनी रोड स्थित चौराहे पर बाइक से गुजर रहा था। वहीं लेफ्ट साइड से ईको वैन में सवार होकर दो लोग आ रहे थे।
    चौराहा होने के बावजूद बाइक और ईको पूरी रफ्तार में थीं। ईको की बाइक में जोरदार टक्कर लगने पर बाइक सवार नमन ईको के फ्रंट शीशे पर जा गिरा। ईको चलती रही, लेकिन वह शीशे पर लटका रहा और बाइक भी घिसटती रही। ईको के ब्रेक लगते ही नमन सड़क पर गिर गया। उसके चेहरे और सिर से खून बह रहा था।

    इंस्पेक्टर अनूप मलिक ने बताया कि छात्र के पिता की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। ईको में औरंगाबाद के सुशील और अमन सवार थे। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इंस्पेक्टर और सीओ मौके पर नहीं पहुंचे, जबकि एसएसपी डा. विपिन ताडा का स्पष्ट आदेश है कि घटना स्थल पर हादसे की वजह पता करने के लिए फोरेंसिक टीम और सर्किल के सीओ मौके पर जाएंगे। इंस्पेक्टर अनूप सिंह का कहना है कि मौके पर जाकर जांच करेंगे।