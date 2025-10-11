Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतनी सी बात पर महिलाओं के सामने नग्न होकर सड़क पर घूमा किताब विक्रेता, इसके बाद हरकत में आई मेरठ पुलिस और फिर...

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:05 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के टीपीनगर में गमले टूटने के विवाद में एक किताब विक्रेता नग्न होकर सड़क पर आ गया। महिलाओं के सामने उसने उत्पात मचाया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपित संदीप के खिलाफ मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।  

    prefferd source google
    Hero Image

    मेरठ में महिलाओं के सामने नग्न होकर घूमा किताब विक्रेता (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। महिलाओं की आंखें खुद ही शर्म से झुक गईं, मामूली विवाद में किताब विक्रेता नग्न अवस्था में घर से सड़क पर आ गया। उसने महिलाओं के सामने जमकर उत्पात मचाया। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। आरोपित के खिलाफ मारपीट और एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर शांतिभंग में चालान कर दिया।
    टीपीनगर थाना क्षेत्र के उत्तम नगर में अभिषेक का परिवार रहता हैं। अभिषेक के घर के बाहर रखे गमले टूट गए थे। आरोप था कि पड़ोसी संदीप उर्फ बंटी ने उनके गमले तोड़ दिए। गुरुवार रात करीब आठ बजे संदीप अपने घर के बाथरूम में नहा रहा था। इसी बीच अभिषेक पक्ष के लोग उसके घर पहुंचे। उन्होंने बंटी से गमले तोड़ने के बारे में बातचीत करनी चाही। इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तौलिया लपेट कर बाथरूम से बाहर आया

    संदीप तौलिया लपेट कर बाथरूम से बाहर आया। नोकझोंक में उसका तौलिया किसी ने खींच दिया। वह नग्न हो गया। वह घर में जाने के बजाय इसी अवस्था में बाहर आ गया। वहां पर काफी संख्या में महिलाएं खड़ी थीं। महिलाओं ने शर्म से नजरें नीचे कर लीं। उसके बाद संदीप को स्वजन घर के अंदर ले गए।
    घटना का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। कालोनी के लोगों का कहना था कि संदीप किताबों का काम करता है। वह अक्सर नग्न होकर सड़क पर आ जाता है। अभिषेक की तरफ से संदीप के खिलाफ तहरीर दी गई। टीपीनगर पुलिस आरोपित संदीप को थाने ले आई और उसका चालान कर दिया। इंस्पेक्टर अरुण मिश्रा ने बताया कि मामूली मारपीट के मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर दी है।

    यह भी पढ़ें- यूपी में इमाम की पत्नी और दो मासूम बेटियों का कत्ल, मस्जिद परिसर में लहूलुहान हालत में मिले शव