इतनी सी बात पर महिलाओं के सामने नग्न होकर सड़क पर घूमा किताब विक्रेता, इसके बाद हरकत में आई मेरठ पुलिस और फिर...

जागरण संवाददाता, मेरठ। महिलाओं की आंखें खुद ही शर्म से झुक गईं, मामूली विवाद में किताब विक्रेता नग्न अवस्था में घर से सड़क पर आ गया। उसने महिलाओं के सामने जमकर उत्पात मचाया। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। आरोपित के खिलाफ मारपीट और एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर शांतिभंग में चालान कर दिया। टीपीनगर थाना क्षेत्र के उत्तम नगर में अभिषेक का परिवार रहता हैं। अभिषेक के घर के बाहर रखे गमले टूट गए थे। आरोप था कि पड़ोसी संदीप उर्फ बंटी ने उनके गमले तोड़ दिए। गुरुवार रात करीब आठ बजे संदीप अपने घर के बाथरूम में नहा रहा था। इसी बीच अभिषेक पक्ष के लोग उसके घर पहुंचे। उन्होंने बंटी से गमले तोड़ने के बारे में बातचीत करनी चाही। इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया।

तौलिया लपेट कर बाथरूम से बाहर आया

संदीप तौलिया लपेट कर बाथरूम से बाहर आया। नोकझोंक में उसका तौलिया किसी ने खींच दिया। वह नग्न हो गया। वह घर में जाने के बजाय इसी अवस्था में बाहर आ गया। वहां पर काफी संख्या में महिलाएं खड़ी थीं। महिलाओं ने शर्म से नजरें नीचे कर लीं। उसके बाद संदीप को स्वजन घर के अंदर ले गए।

घटना का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। कालोनी के लोगों का कहना था कि संदीप किताबों का काम करता है। वह अक्सर नग्न होकर सड़क पर आ जाता है। अभिषेक की तरफ से संदीप के खिलाफ तहरीर दी गई। टीपीनगर पुलिस आरोपित संदीप को थाने ले आई और उसका चालान कर दिया। इंस्पेक्टर अरुण मिश्रा ने बताया कि मामूली मारपीट के मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर दी है।