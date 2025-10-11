Language
    यूपी में इमाम की पत्नी और दो मासूम बेटियों का कत्ल, मस्जिद परिसर में लहूलुहान हालत में मिले शव

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    Baghpat News : बागपत के गांगनौली गांव में इमाम की पत्नी और दो बेटियों की हत्या से सनसनी फैल गई। मस्जिद परिसर स्थित घर में तीनों के शव लहूलुहान हालत में मिले। इमाम इब्राहिम उस समय देवबंद गए थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर पहलू से मामले की छानबीन कर रही है।

    घटना की जांच को मौके पर पहुंची बागपत पुलिस। 

    संवाद सूत्र, दाहा (बागपत)। दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव में स्थित बड़ी मस्जिद में इमाम की पत्नी और उनकी दो मासूम बेटियों की हत्या कर दी गई। तीनों के शव मस्जिद परिसर स्थित इमाम के घर में लहूलुहान हालत में पड़े मिले। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने जैसे ही महिला और दोनों बच्चियों के शव उठाने का प्रयास किया तो गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। उनकी और पुलिस की तीखी नोंकझोंक हुई। शवों को उठाने के लिए पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ी। डीआईजी मेरठ (DIG Meerut) कलानिधि नैथानी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीआइजी ने मामले के राजफाश के लिए एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया है।
    शनिवार को इमाम इब्राहिम की 30 वर्षीय पत्नी इसराना, पांच वर्षीय बेटी सोफिया और दो वर्षीय बेटी सुमैया की हत्या कर दी गई। तीनों के शव मस्जिद स्थित इमाम के घर के अंदर मिले। इसराना का शव जमीन और दोनों बच्चियों के लहूलुहान शव चारपाई पर पड़े हुए थे। इमाम देवबंद गए हुए थे।
    सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर घटना की जानकारी ली। इरसाना मस्जिद परिसर स्थित अपने घर में आसपास के बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। इमाम मुजफ्फरनगर के सुन्ना गांव के रहने वाले हैं। पुलिस हर बिंदु पर घटना की जांच कर रही है। घटना की जानकारी दोपहर करीब तीन बजे उस समय मिली जब बच्चे मस्जिद में पढ़ने गए, तो घर के अंदर तीनों के शव पड़े हुए थे।
    इब्राहिम चार साल से मस्जिद में रह रहे थे। सूचना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया है। देखने से लगता है कि तीनों की धारदार हथियार से हत्याएं की गई है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

