    Meerut: कमिश्नरी चौराहे पर भाजपा नेता के बेटे और अधिवक्ता के बीच मारपीट, इस कारण हुआ दोनों पक्षों में विवाद

    By sushil kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:49 PM (IST)

    Meerut News मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर भाजपा नेता के बेटे और एक वकील के बीच मारपीट हो गई। यह विवाद एक कार और स्कूटी की टक्कर के बाद शुरू हुआ। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। वरिष्ठ अधिवक्ता के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

    मेरठ में दो पक्षों में विवाद के दौरान बीच-बचाव कराती पुलिस। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कमिश्नरी चौराहे पर भाजपा नेता एवं होटल व्यवसायी के बेटे की कार ने अधिवक्ता की स्कूटी में टक्कर मार दी। इस पर दोनों में विवाद हो गया। पहले भाजपा नेता के बेटे ने अधिवक्ता को पीटा। फिर अधिवक्ता ने भाजपा नेता के बेटे को पीट दिया। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। अधिवक्ता ने मारपीट की तहरीर दी गई। इसी बीच भाजपा नेता और कचहरी से अधिवक्ता भी थाने पहुंच गए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दोनों पक्षों को समझौता कराकर मामले को शांत किया। दोनों तरफ से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    शास्त्रीनगर निवासी होटल हारमनी इन के मालिक नवीन अरोड़ा उर्फ पिंटू के बेटे कपीश अरोड़ा अपनी कार में कलक्ट्रेट से कमिश्नरी चौराहे जा रहे थे। कमिश्नरी चौराहे पर कपीश की कार और अधिवक्ता विनीत गुर्जर निवासी कसेरूबक्सर की स्कूटी टकरा गई। कार की साइड में निशान पड़ गए। कपीश व विनीत में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा तो दोनों में मारपीट शुरू हो गई। कपीश ने विनीत की पिटाई कर दी। उसके बाद कचहरी से अधिवक्ता आ गए। फिर विनीत ने कपिश की पिटाई कर दी।

    पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आ गई। वहां नवीन अरोड़ा अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जबकि अधिवक्ता भी बड़ी संख्या में थाने पहुंचे। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी भी थाने पहुंचे। अनिल बख्शी ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत किया। दोनों पक्षों में लिखित रूप से समझौता हो गया।

    इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी ने कहा कि थाने पहुंचकर दोनों पक्षों की बातचीत सुनी। दोनों में मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई थी। दोनों को समझाकर शांत कर दिया गया। उसके बाद लिखित में समझौता हो गया।

    सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने कहा कि अधिवक्ता पक्ष की तरफ से मारपीट की तहरीर दी गई थी। दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। पुलिस ने मामले की वायरल वीडियो को भी समझौते का हिस्सा बनाया है। दोनों पक्षों ने कह दिया कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जीडी में घटना का तस्करा डाला गया है।