Meerut News : भाजयुमो नेता की गोली मारकर हत्या, ग्राम प्रधान के घर और कार पर फायरिंग, गांव में तनाव

मेरठ के भड़ौली गांव में वर्चस्व को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रमोद खेत से चारा लेकर लौट रहे थे तभी उन पर हमला हुआ। परिवार वालों ने रोबिन पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में तनाव है और पुलिस जांच में जुट गई है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। गांव भड़ौली में खेत को जाते समय भाजयुमो के किठौर मंडल के महामंत्री और बीडीसी सदस्य प्रमोद भड़ाना को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारोपित इतना बेकाबू हो गया कि प्रधान के घर और कार पर भी फायरिंग की। इसी कार में घायल बीडीसी सदस्य को अस्पताल ले जा रहे थे। हत्या के पीछे दो दिन पहले गांव नानपुर में हुई फायरिंग की घटना को माना जा रहा है। वारदात के बाद गांव में तनाव है। एसपी देहात अभिजीत और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

किठौर क्षेत्र के गांव भड़ौली में सुबह साढ़े सात बजे बीडीसी सदस्य प्रमोद भड़ाना भैंसा बुग्गी से खेत को जा रहे थे। आरोप है कि तभी बाइक पर सवार होकर आए रोबिन ने उन पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दो गोली प्रमोद को लगी, जबकि दो गोली भैंसा को भी लग गईं। उसके बाद रोबिन वहां से बाइक पर सवार होकर सतीश प्रधान (ग्राम प्रधान कुसुम के पति) के घर पहुंचा, जहां दहशत फैलाने के लिए घर पर फायरिंग की गई।

घटना की जानकारी मिलने के बाद सतीश कार लेकर मौके पर दौड़े और प्रमोद को उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। बताया जाता है कि रोबिन फिर से पहुंचा और दो गोली प्रधान सतीश की कार पर भी चला दीं। उसके बाद प्रमोद को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद एसपी देहात अभिजीत और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।