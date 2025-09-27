Language
    Meerut News : भाजयुमो नेता की गोली मारकर हत्या, ग्राम प्रधान के घर और कार पर फायरिंग, गांव में तनाव

    By Sanjeev Jain Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:27 PM (IST)

    मेरठ के भड़ौली गांव में वर्चस्व को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रमोद खेत से चारा लेकर लौट रहे थे तभी उन पर हमला हुआ। परिवार वालों ने रोबिन पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में तनाव है और पुलिस जांच में जुट गई है।

    भाजयुमो नेता की हत्या (प्रतीकात्मक फोटो), इंसेट में प्रमोद का फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। गांव भड़ौली में खेत को जाते समय भाजयुमो के किठौर मंडल के महामंत्री और बीडीसी सदस्य प्रमोद भड़ाना को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारोपित इतना बेकाबू हो गया कि प्रधान  के घर और कार पर भी फायरिंग की। इसी कार में घायल बीडीसी सदस्य को अस्पताल ले जा रहे थे। हत्या के पीछे दो दिन पहले गांव नानपुर में हुई फायरिंग की घटना को माना जा रहा है। वारदात के बाद गांव में तनाव है। एसपी देहात अभिजीत और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

    किठौर क्षेत्र के गांव भड़ौली में सुबह साढ़े सात बजे बीडीसी सदस्य प्रमोद भड़ाना भैंसा बुग्गी से खेत को जा रहे थे। आरोप है कि तभी बाइक पर सवार होकर आए रोबिन ने उन पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दो गोली प्रमोद को लगी, जबकि दो गोली भैंसा को भी लग गईं। उसके बाद रोबिन वहां से बाइक पर सवार होकर सतीश प्रधान (ग्राम प्रधान कुसुम के पति) के घर पहुंचा, जहां दहशत फैलाने के लिए घर पर फायरिंग की गई।

    घटना की जानकारी मिलने के बाद सतीश कार लेकर मौके पर दौड़े और प्रमोद को उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। बताया जाता है कि रोबिन फिर से पहुंचा और दो गोली प्रधान सतीश की कार पर भी चला दीं। उसके बाद प्रमोद को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद एसपी देहात अभिजीत और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

    पूछताछ में सामने आया कि दो दिन पहले गांव नानपुर में सतीश प्रधान का भतीजा शिवम बाल कटाने गया था। वहां पर शिवम के ऊपर विनित ने फायरिंग कर दी थी। सतीश प्रधान और प्रमोद भड़ाना ने राहुल और रोबिन को भी नामजद करा दिया था। तब से ही रोबिन पिस्टल लेकर सतीश और प्रमोद के पीछे घूम रहा था। एसपी देहात अभिजीत का कहना है कि रोबिन की तलाश में पुलिस की टीमें लगा दी गई है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।