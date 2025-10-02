आखिर एक ठेले को लेकर क्यों चले भाजपा पार्षदों के समर्थकों में लात-घूसे, हाईवोल्टेज ड्रामा, हवालात में भी नारेबाजी

Meerut News मेरठ के सिविल लाइंस थाने में दो भाजपा पार्षदों के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। विवाद सूरजकुंड पार्क के सामने ठेला लगवाने को लेकर था। पुलिस एक पार्षद समेत चार लोगों को थाने ने आई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ।

जागरण संवाददाता, मेरठ। सिविल लाइंस थाना प्रभारी के कार्यालय में दो भाजपा पार्षदों के समर्थकों में जमकर लात-घूसे चले। पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद समर्थक खुद ही थाने की हवालात में बैठकर नारेबाजी करने लगे। घटना के बाद कैंट विधायक, महापौर और एसपी सिटी, तीन सर्किल के सीओ तथा पांच थानों की पुलिस पहुंची। तब दोनों पक्षों में समझौता कराया। विवाद सूरजकुंड पार्क के सामने सड़क पर दिव्यांग का ठेला हटवाकर दूसरे युवक का ठेला लगवाने का था। इसी पर दोनों पार्षदों में सूरजकुंड पर मारपीट हो गई थी। पुलिस एक पार्षद समेत चार लोगों को थाने लाई थी।

बुढ़ाना गेट निवासी दिव्यांग सुफियान पिछले करीब 15 साल से सूरजकुंड पार्क के सामने सड़क पर सोडा शिकंजी का ठेला लगाता हैं। वार्ड 44 के पार्षद उत्तम सैनी सुफियान का ठेला हटाकर अपने किसी परिचित का ठेला लगवाना चाहते थे। इसके लिए कई बार पुलिस पर भी दबाव बनाया था। ठेला हटाने का वार्ड 58 के पार्षद सुमित शर्मा ने विरोध किया। इसी को लेकर दो दिनों से तनातनी चल रही थी।

बुधवार को उत्तम सैनी और सुमित शर्मा अपने समर्थकों के साथ सूरजकुंड पार्क पर पहुंच गए। पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। इंस्पेक्टर सौरभ शुक्ला के सामने ही दोनों पार्षद सूरजकुंड पार्क में भिड़ गए। पुलिस उत्तम सैनी व सुमित के समर्थकों को थाने ले आई। चारों लोगों को पुलिस कार्यालय में नीचे बैठा दिया। भाजपा के कैंट विधायक अमित अग्रवाल और महापौर हरिकांत अहलूवालिया थाने पहुंचे।

उन्होंने उत्तम सैनी को नीचे बैठाने पर नाराजगी जताई। इसी बीच सुमित शर्मा भी समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। उत्तम सैनी के समर्थक में पूर्व पार्षद अंशुल गुप्ता और मीनल गौतम समेत काफी लोग थाने पहुंचे। थाना प्रभारी के कार्यालय में इंस्पेक्टर के सामने दोनों के समर्थक अपना पक्ष रख रहे थे। इसी बीच समर्थकों में मारपीट शुरू हो गई। पुलिसकर्मियों ने समर्थकों को बाहर निकाला। थाने में करीब तीन घंटे जमकर ड्रामा चलता रहा।

एसएसपी डा. विपिन ताडा के आदेश पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी, सीओ कैंट नवीना शुक्ला, एएसपी अंतरिक्ष जैन समेत पांच थानों की पुलिस मौके पहुंची। अधिकारियों ने समझाकर मामला शांत कराया। सीओ सिविल लाइंस ने जांच के बाद दो दिन बाद दोनों लोगों को आधी-आधी जगह दी जाएगी।