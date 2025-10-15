‘अंगद फौजी’ की कीमत लगी पांच करोड़, लेकिन प्रवीण फौजी ने इस भैंसे को नहीं बेचा, इसकी खुराक जानकर हैरान रह जाएंगे आप

संजीव तोमर, जागरण, मोदीपुरम (मेरठ)। सरदार वल्लभभाई पटेलकृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेला और पशु प्रदर्शनी में ‘अंगद फौजी’ नाम का भैंसा भी पहुंचा है। भैंसा के स्वामी प्रवीण फौजी की मानें तो गाजियाबाद के प्रापर्टी डीलर ने इसकी कीमत पांच करोड़ रुपये लगाई थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं बेचा, क्योंकि यह उनकी आय का स्रोत है। इससे उन्हें लगाव भी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और प्रवीण फौजी हैं एक ही गांव के निवासी हरियाणा के भिवानी जिले के बपुरा गांव निवासी प्रवीण फौजी ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं रिटायर्ड जनरल वीके सिंह उन्हीं के गांव के निवासी हैं। प्रवीण फौजी भी 2016 में सेना से बतौर हवलदार सेवानिवृत्त हैं। वह गांव में मुर्रा नस्ल की भैंस व भैंसा पालते हैं। उन्होंने अपने तीनों भैंसा के नाम के साथ फौजी जोड़ा है।