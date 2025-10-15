‘अंगद फौजी’ की कीमत लगी पांच करोड़, लेकिन प्रवीण फौजी ने इस भैंसे को नहीं बेचा, इसकी खुराक जानकर हैरान रह जाएंगे आप
मेरठ के किसान मेले में 'अंगद फौजी' नामक एक भैंसा आकर्षण का केंद्र रहा, जिसकी कीमत पांच करोड़ रुपये लगाई जा चुकी है। अंगद फौजी कई पशु मेलों में पुरस्कार जीत चुका है। इसके मालिक हरियाणा के भिवानी जिले के बपुरा गांव निवासी प्रवीण फौजी हैं।
संजीव तोमर, जागरण, मोदीपुरम (मेरठ)। सरदार वल्लभभाई पटेलकृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेला और पशु प्रदर्शनी में ‘अंगद फौजी’ नाम का भैंसा भी पहुंचा है। भैंसा के स्वामी प्रवीण फौजी की मानें तो गाजियाबाद के प्रापर्टी डीलर ने इसकी कीमत पांच करोड़ रुपये लगाई थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं बेचा, क्योंकि यह उनकी आय का स्रोत है। इससे उन्हें लगाव भी है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और प्रवीण फौजी हैं एक ही गांव के निवासी
हरियाणा के भिवानी जिले के बपुरा गांव निवासी प्रवीण फौजी ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं रिटायर्ड जनरल वीके सिंह उन्हीं के गांव के निवासी हैं। प्रवीण फौजी भी 2016 में सेना से बतौर हवलदार सेवानिवृत्त हैं। वह गांव में मुर्रा नस्ल की भैंस व भैंसा पालते हैं। उन्होंने अपने तीनों भैंसा के नाम के साथ फौजी जोड़ा है।
एक भैंसा का नाम शेरा फौजी तो दूसरे का अंगद फौजी
इनमें एक भैंसा का नाम शेरा फौजी, दूसरा का अंगद फौजी है। मेले में वह अंगद फौजी भैंसा को लाए हैं। बताया कि 25 महीने का अंगद फौजी चार पशु मेलों में अवार्ड जीत चुका है। पंजाब के धनौला में हुई पशु प्रदर्शनी में उसने प्रथम, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रतियोगिता में द्वितीय और राजस्थान में द्वितीय पुरस्कार जीता। तीन दिन पहले मेरठ के आइआइएमटी विश्वविद्यालय में हुई किसान मेला एवं पशु प्रदर्शनी में अंगद फौजी ने दूसरा पुरस्कार जीता था।
भैंसा की खुराक
प्रवीण फौजी ने बताया कि भैंसा की खुराक में मैथी, सेब, चना, मूंग दाल शामिल हैं। रोजाना इन सभी खाद्य सामग्री का वजन एक-एक किलो होता है। छह लीटर दूध भी पीता है। उन्होंने बताया कि इसके स्पर्म से डोज बनाई जाती हैं। रोजाना दो किलो तेल से इसकी मालिश की जाती है। तीनों भैंसों के सीमन की बिक्री से वह प्रत्येक माह करीब तीन लाख रुपये तक कमा लेते हैं।
