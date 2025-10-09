करोड़ों रुपये क्यों होती है भैंसा की कीमत ? यह है इसका राज, मेरठ में आया आठ करोड़ का भैंसा

जागरण संवाददाता, मेरठ। आइआइएमटी विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले में हरियाणा से आए पद्मश्री नरेंद्र सिंह के आठ करोड़ रुपये मूल्य के मुर्रा नस्ल के भैंसा की चर्चा रही। उन्होंने इस भैंसा का नाम विधायक रखा है। इससे पूर्व पिछले वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लगे कृषि मेले में अनमोल नाम के भैंसा की कीमत 23 करोड़ रुपये बताई गई थी।

आइआइएमटी विश्वविद्यालय में आयोजित पशु मेले में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्यप्रदेश व राजस्थान आदि के किसान अपने-अपने पशुओं के साथ आए हैं। हरियाणा के भैंसा विधायक की कीमत आठ करोड़ रुपये बताई गई। इससे लोग आश्चर्य में पड़ गए। खास बात यह है कि इसके मालिक नरेंद्र सिंह को अच्छे पशुपालन के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है।

भैंसा की कीमत करोड़ों में होने पर सवाल उठता है कि इसका कारण क्या है? पिछले साल अनमोल नाम के भैंसा मालिक जगतार ने दावा किया था कि इस भैंसे के सीमन (वीर्य) से पैदा होने वाली भैंस 21 किलो दूध देती है। इस कारण लोग इसका सीमन खरीदने आते हैं। यानि सीमन की कीमत इसका मूल्य निर्धारित करती है। उन्होंने बताया था कि पिछले साल तक वह इसका 10 करोड़ रुपये का सीमन बेच चुके थे। जगतार सिंह ने बताया था कि अनमोल की 23 करोड़ रुपये कीमत महाराष्ट्र और पंजाब के लोग लगा चुके हैं।

पशुपालकों का कहना है कि अच्छी नस्ल के भैंसे के सीमन की एक डोज की कीमत 250 से लेकर सात-आठ सौ रुपये हो सकती है। भैंसा के एक बार के सीमन से 300 डोज सीमन तैयार किया जा सकता है।

अच्छी नस्ल के एक भैंसे से साल में बेच सकते हैं 50-60 लाख रुपये का सीमन

इस मामले में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम के निदेशक प्रसार डा. पीके सिंह के अनुसार भैंसा की मां के दूध देने की क्षमता और सीमन से इनकी वैल्यू को निकाला जाता है। इसके जीवन भर की इनकम की वैल्यू को लगाया जाए तो करोड़ों में पहुंच सकती है। अगर इससे अलग इनकी कीमत देखें तो यह नहीं मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सीमन से ही ऐसे भैंसे की कीमत का आकलन किया जाता है। ऐसे एक भैंसे से साल में 50-60 लाख रुपये या अधिक का सीमन बेचा जा सकता है। अब तक विधायक नाम के भैंसा के मालिक आठ करोड़ का सीमन बेचने के बाद इसकी यह कीमत बता रहे हैं।

आश्चर्य की बात नहीं करोड़ों में कीमत होना

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वेटेनरी मेडिसन विभाग के प्रोफेसर डा. अमित कुमार वर्मा के अनुसार भैंसा की इतनी कीमत लगना आश्चर्य की बात नहीं है। इन्हें सीमन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भैंसे की मां ने कितना दूध दिया होगा, उसके जींस पशुओं की आगे की पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे। तीन साल की उम्र में भैंसा सीमन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सीमन से होने वाली भैंस भी दूध अधिक दूध देती है।