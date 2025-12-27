Language
    मेरठ में आबू लेन के बाद दिल्ली और हापुड़ रोड पर अराजकता, कारों में सवार ABVP कार्यकर्ताओं का हूटर बजाकर स्टंट

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली और हापुड़ रोड पर कारों से जमकर हुड़दंग मचाया। खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट किए, हूटर बजाए और म ...और पढ़ें

    बेगमपुल पर हुड़दंग करते कार सवार।


    जागरण संवाददाता, मेरठ। सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों पर रोक लगाने में पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। गुरुवार को आबूलेन पर चिकित्सक द्वारा शराब पीकर एक्सयूवी -700 दौड़ाने के 24 घंटे बाद ही अब करीब 10 कारों में सवार युवकों ने दिल्ली व हापुड़ रोड पर जमकर अराजकता की।

    पुलिस की जांच में सामने आया कि कार सवार एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। सभी कारों की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे थे। कारों में हूटर बजाते हुए निकल गए और बेगमपुल पर पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। सड़क से गुजरने वाले लोगों पर टिप्पणी भी की गई।

    वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। तब कार के नंबरों के आधार पर सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपितों की पहचान कर रोहटा रोड पर दबिश डाली। एसएसपी विपिन ताडा ने लापरवाही पर इंसपेक्टर सदर बाजार विजय राय को लाइन हाजिर कर दिया है।

    शुक्रवार की रात करीब आठ बजे दिल्ली रोड से एबीवीपी कार्यकर्ताओं को काफिला गुजरा। बेगमपुल से हापुड़ रोड की तरफ निकल गए। काफिले में शामिल कई कारों में सवार कार्यकर्ता खिड़कियों से बाहर निकलकर हुड़दंग मचा रहे थे। दिल्ली रोड पर रेस लगाकर एक-दूसरे से आगे कारों को निकालने की होड़ लगी थी।

    उनके हुड़दंग ने बेगमपुल का यातायात भी रोक दिया था। तब भी सदर बाजार और यातायात पुलिस ने कार सवारों को रोकने का प्रयास नहीं किया। हुड़दंगियों का वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद ही सदर बाजार पुलिस हरकत में आई। वीडियो के आधार पर कारों के नंबर जुटाए गए।
    सभी कार सवार एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। बिना अनुमति के ही शहर की सड़कों पर जुलूस के रूप में स्टंट करते हुए चल रहे थे। पुलिस ने वीडियो कब्जे में लेकर सभी को चिह्नित कर लिया है। आरोपितों की गिरफ्तारी को टीम दबिश डाल रही है।

    दिल्ली रोड पर महिलाओं को देखकर की टिप्पणी की

    कार सवार दिल्ली रोड स्थित भैंसाली बस स्टैंड पर स्टंट करने के साथ-साथ वहां से गुजरने वाली महिलाओं पर टिप्पणी भी कर रहे थे। आरोपितों के वाहनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से कोई भी विरोध नहीं कर पाया, जबकि बेगमपुल चौकी पर पुलिस बल मौजूद था। उसके बाद भी पुलिस ने उक्त वाहनों को रोकने का प्रयास नहीं किया। यातायात पुलिस ने भी काफिले को रोकने के बजाय उन्हें निकालने में काफी तेजी दिखाई।

    डाक्टर और उनके भाई को मिला पुलिस का क्षमादान

    सिविल लाइंस के आर्यनगर निवासी एमबीबीएस डाक्टर सृजन शर्मा ने गुरुवार को भाई वरुण शर्मा के साथ एक्सयूवी 700 को आबू लेन पर दौड़ाया था। विरोध करने पर पुलिस से हाथापाई भी की गई। जांच में एल्कोहल की पुष्टि हुई और मुकदमा दर्ज किया गया। तब भी रात में थाने से जमानत देकर दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया। पुलिस की लचर कार्रवाई का नतीजा 24 घंटे बाद ही सामने आ गया।

    इन्होंने कहा

    बिना अनुमति एबीवीपी के कार्यकर्ता हुड़दंग मचाते हुए कारों से गुजरे हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाहनों के नंबरों से हुड़दंग करने वालों की पहचान की जा रही है। कुछ वाहन रोहटा रोड के हैं। उन्हें बरामद करने के लिए पुलिस की टीम लगा दी गई है।
    -आयुष विक्रम सिंह, एसपी सिटी

    नोएडा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तीन दिवसीय अधिवेशन हुआ था। वहीं से संगठन के कुछ युवक वापस आ रहे थे। यदि किसी युवक ने हुड़दंग किया है तो उनकी पहचान कर फटकार लगाई जाएगी।
    -डा. भूपेंद्र, एबीवीपी प्रांत संपर्क प्रमुख