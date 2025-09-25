Meerut : अब आधार कार्ड बनवाने को नहीं लगना पड़ेगा लंबी लाइन में, नए आधार सेवा केंद्र खुलेंगे, रविवार को भी होगा काम

Meerut News मेरठ शहर में अब 10 नए आधार सेवा केंद्र खुलेंगे। इन केंद्रों पर हेल्प डेस्क वेरिफिकेशन काउंटर और वेटिंग रूम जैसी व्यवस्था होगी। केंद्र सप्ताह में सातों दिन खुलेंगे। शहर के केंद्र संचालित होने के बाद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी आधार सेंटर खोले जाएंगे।

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में अभी तक डाकघर, बैंक, बीएसएनएल और जनसेवा केंद्र पर ही आधार कार्ड बनाने का कार्य हो रहा था। आवेदकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार शहर में 10 केंद्र खोलेगी। इन केंद्रों के पूरी तरह से शुरू होने के बाद जिले के प्रत्येक गांव में इन केंद्रों को खोला जाएगा। जिले में 479 ग्राम पंचायत हैं। गांवों के आधार सेवा केंद्रों पर संविदा कर्मचारी रखे जाएंगे। जिसके लिए उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक प्राइवेट लोगों को जन सेवा केंद्र संचालित करने की छूट दी जाती थी, लेकिन आधार सेवा केंद्रों पर सरकार के संविदा कर्मचारियों को ही तैनात किया जाएगा।

सातों दिन मिलेगी आधार सेवा मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि यहां पर सप्ताह में सातों दिन आधार कार्ड बनाए जाएंगे। सुबह साढ़े नौ बजे यह केंद्र खुल जाया करेंगे और शाम साढ़े पांच बजे तक सेवा दी जाएगी। रविवार में भी यहां पर काम होगा, जिससे लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेग।

आधार कार्ड के लिए यह रहेगा शुल्क सीडीओ ने बताया कि वैसे तो अभी तक आधार कार्ड बनवाने के लिए सरकार की तरफ से कोई फीस तय नहीं की गई है। हो सकता है कि सरकार इसे निश्शुल्क रखे। यदि आधार कार्ड में अपडेट कराना है तो 50 रुपये फीस ली जा सकती है। शहर के दस आधार केंद्रों के स्थल के सबंध में जानकारी जल्द दी जाएगी।