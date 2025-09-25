Language
    Meerut : अब आधार कार्ड बनवाने को नहीं लगना पड़ेगा लंबी लाइन में, नए आधार सेवा केंद्र खुलेंगे, रविवार को भी होगा काम

    By Sarvendra Pundir Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:11 PM (IST)

    Meerut News मेरठ शहर में अब 10 नए आधार सेवा केंद्र खुलेंगे। इन केंद्रों पर हेल्प डेस्क वेरिफिकेशन काउंटर और वेटिंग रूम जैसी व्यवस्था होगी। केंद्र सप्ताह में सातों दिन खुलेंगे। शहर के केंद्र संचालित होने के बाद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी आधार सेंटर खोले जाएंगे।

    प्रत्येक गांव में बनेंगे आधार सेवा केंद्र, शहर में होगी 10 केंद्रों से शुरुआत

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में अभी तक डाकघर, बैंक, बीएसएनएल और जनसेवा केंद्र पर ही आधार कार्ड बनाने का कार्य हो रहा था। आवेदकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार शहर में 10 केंद्र खोलेगी। इन केंद्रों के पूरी तरह से शुरू होने के बाद जिले के प्रत्येक गांव में इन केंद्रों को खोला जाएगा। जिले में 479 ग्राम पंचायत हैं। गांवों के आधार सेवा केंद्रों पर संविदा कर्मचारी रखे जाएंगे। जिसके लिए उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक प्राइवेट लोगों को जन सेवा केंद्र संचालित करने की छूट दी जाती थी, लेकिन आधार सेवा केंद्रों पर सरकार के संविदा कर्मचारियों को ही तैनात किया जाएगा।

    सातों दिन मिलेगी आधार सेवा

    मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि यहां पर सप्ताह में सातों दिन आधार कार्ड बनाए जाएंगे। सुबह साढ़े नौ बजे यह केंद्र खुल जाया करेंगे और शाम साढ़े पांच बजे तक सेवा दी जाएगी। रविवार में भी यहां पर काम होगा, जिससे लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेग।

    आधार कार्ड के लिए यह रहेगा शुल्क

    सीडीओ ने बताया कि वैसे तो अभी तक आधार कार्ड बनवाने के लिए सरकार की तरफ से कोई फीस तय नहीं की गई है। हो सकता है कि सरकार इसे निश्शुल्क रखे। यदि आधार कार्ड में अपडेट कराना है तो 50 रुपये फीस ली जा सकती है। शहर के दस आधार केंद्रों के स्थल के सबंध में जानकारी जल्द दी जाएगी।

    बागपत रोड से रेलवे रोड को जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग बनाने की कवायद शुरू

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बागपत रोड से रेलवे रोड को जोड़ने के लिए जैन नगर के पीछे निर्माणाधीन संपर्क मार्ग अब पूर्ण होने की दिशा में बढ़ चला है। निजी भूमि के स्वामी को गुरुवार को मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना व राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने चेक प्रदान किया। इस भूमि का मुआवजा लगभग एक करोड़ रुपये दिया गया।