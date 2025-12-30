मेरठ में न्यू ईयर की रात शहर में इन वाहनों की नहीं होगी एंट्री, 10 जगहों पर होगी चेकिंग

जागरण संवाददाता, मेरठ। नये साल से एक दिन पहले 31 दिसंबर को रात दो बजे से पहले शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एसपी यातायात ने एडवाइजरी जारी की है। एसपी यातायात ने नये साल के जश्न में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर रोकथाम लगाने के लिए शहर में 10 जगहों पर चेकिंग करने के आदेश दिए है। इसके अलावा शहर में अन्य 10 जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्रा ने नववर्ष के उपलक्ष्य में शहर में होने वाले कार्यक्रमों के चलते आवागमन सुगम रखने के लिए बुधवार रात दो बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाई है। शहर में रात्रि के समय वाहनों के अधिक आवागमन होने के चलते प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात करने के आदेश दिए है।

एसपी ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध बेगमपुल चौराहा, हनुमान चौक, दिल्ली-दून हाईवे स्थित ओलिविया, मैराजबिष्ट, रोमियो लेन, हारमनी, सम्राट होटल, शाप्रिक्स माल, जेलचुंगी चौराहा, पीवीएस माल व हापुड़ अड्डा चौराहे पर ब्रेथ एनलाइजर से वाहन चालकों की चेकिंग की जाएगी। वहीं, स्टंटबाजी व तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों की रोकथाम के लिए संवेदनशील चौराहों व स्थलों पर बैरिकेडिंट की जाएगी।