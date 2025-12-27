Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल से मेरठ में नई रोडवेज बस सेवा होगी शुरू, दो लाख की आबादी को मिलेगा सीधा फायदा

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नववर्ष पर बेगमपुल से मवाना तक नई रोडवेज बस सेवा की घोषणा की है। यह सेवा सिवाया टोल प्लाजा, भराला सहित 12 से अधिक गांवों ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। टोल प्लाजा से भराला गांव के मार्ग होते हुए मवाना तक 12 से अधिक गांव और दो कस्बों को नववर्ष पर रोडवेज की नई सौगात मिलने जा रही है। नवर्ष पर रोडवेज की दो बसें बेगमपु़ल से सिवाया टोल प्लाजा होते हुए गांवों के मार्ग से होकर मवाना तक जाएंगी। इसी तरह यह बसें वापस बेगमपुल आएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस नई पहल से इस क्षेत्र के करीब दो लाख लोगों को सुहाने सफर का फायदा मिलेगा। यह घोषणा शनिवार को प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने की।

    शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय में आयेाजित उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के त्रेवार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद मंत्री एमएसबी इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने लोकतंत्री सेनानी मलखान सिंह भारद्वाज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

    भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील भराला, डा. राजीव भारद्वाज व अन्यों ने मंत्री को बुकें भेंट कर स्वागत किया। बातचीत में परिवहन मंत्री ने बताया कि नववर्ष से रोडवेज की दो बसें चलेंगी, जो बेगमपुल से सिवाया टोल प्लाजा, भराला, पनवाड़ी, लावड़, मसूरी होते हुए मवाना पहुंचेंगी। इसी तरह यह बसें वापस बेगमपुल जाएंगी। एक दिन में दोनों बस के चार आठ चक्कर लगेंगे। इस तरह नए रूट पर करीब दो लाख की आबादी को नववर्ष में सुहाने सफर का फायदा होगा