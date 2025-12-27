नए साल से मेरठ में नई रोडवेज बस सेवा होगी शुरू, दो लाख की आबादी को मिलेगा सीधा फायदा

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। टोल प्लाजा से भराला गांव के मार्ग होते हुए मवाना तक 12 से अधिक गांव और दो कस्बों को नववर्ष पर रोडवेज की नई सौगात मिलने जा रही है। नवर्ष पर रोडवेज की दो बसें बेगमपु़ल से सिवाया टोल प्लाजा होते हुए गांवों के मार्ग से होकर मवाना तक जाएंगी। इसी तरह यह बसें वापस बेगमपुल आएंगी।

इस नई पहल से इस क्षेत्र के करीब दो लाख लोगों को सुहाने सफर का फायदा मिलेगा। यह घोषणा शनिवार को प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने की। शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय में आयेाजित उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के त्रेवार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद मंत्री एमएसबी इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने लोकतंत्री सेनानी मलखान सिंह भारद्वाज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।