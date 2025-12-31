अब यातायात और पर्यावरण की व्यवस्था भी संभालेगा मेरठ नगर निगम, यूपी के कई निगमों में व्यवस्था बदली, नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पद खत्म

जागरण संवाददाता, मेरठ। बढ़ते अतिक्रमण व जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए अब नगर निगम में भी यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण अनुभाग बनेगा। इसमें अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता तैनात होंगे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने यह आदेश जारी किया है। अधिशासी अभियंता के दायित्व का निर्धारण अभी नहीं किया गया पर माना जा रहा है कि शहर को अतिक्रमण व जाम मुक्त करने के लिए इस विभाग की भूमिका अहम होगी।

प्रदूषण की समस्या से भी जूझ रहे शहरों में अब पर्यावरण अनुभाग बनेगा। इसमें भी अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता तैनात होंगे। नगर नियोजन अनुभाग भी खुलेगा, इसमें एक नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक का पद होगा। प्रमुख सचिव ने माना कि मेरठ, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, मथुरा व अयोध्या नगर निगम में बढ़ती जनसंख्या के कारण नगरीय निकायों की संरचना, उपलब्ध जनशक्ति और संसाधन व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं।

वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी का नया पद होगा सृजित अब स्वच्छता की कमान संभालने के लिए वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी का नया पद सृजित किया गया है। प्रदूषण को भी गंभीरता से लिया गया है। इसलिए अभियंता पर्यावरण का नया पद सृजित किया गया है। उद्यान अनुभाग को भी सशक्त बनाया जाएगा। निगम में दो अपर नगर आयुक्त, एक संयुक्त नगर आयुक्त, दो सहायक नगर आयुक्त और तीन उप नगर आयुक्त होंगे। अभियंत्रण (निर्माण) अनुभाग के लिए एक मुख्य अभियंता, दो अधीक्षण अभियंता (एसई), तीन एक्सईएन, छह एई और 12 जेई होंगे।

स्वच्छता अनुभाग में एक वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी, तीन स्वच्छता अधिकारी, तीन मुख्य स्वच्छता निरीक्षक व स्वच्छता निरीक्षकों के पद होंगे। उद्यान अनुभाग में वरिष्ठ उद्यान अधिकारी, उद्यान अधिकारी व उद्यान निरीक्षकों के पद होंगे। राजस्व अनुभाग में वरिष्ठ राजस्व निर्धारण अधिकारी, राजस्व निर्धारण अधिकारी, राजस्व अधीक्षक के पद होंगे।