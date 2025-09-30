Language
    यूपी में नवरात्र सप्तमी पर दिव्यांगों को मिला ये तोहफा, देखते ही खिल गए चेहरे

    By pradeep diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:34 PM (IST)

    मेरठ में 40 दिव्यांगजनों को मोटर चालित व्हीलचेयर वितरित की गईं जिससे उनकी आत्मनिर्भरता की राह खुल गई। हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन ने यह पहल की। व्हीलचेयर एक बार चार्ज होने पर 13 किमी चलती है। स्वीगी और जोमैटो के साथ समझौते से दिव्यांगजन होम डिलीवरी भी कर सकेंगे। लैब ऑन व्हील्स नामक एक अन्य पहल भी शुरू की गई है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। नवरात्र सप्तमी पर दिव्यांगों के चेहरे पर आत्मनिर्भरता की प्रसन्नता तैर रही थी। वे बार-बार उस व्हीलचेयर को निहार रहे थे जिससे उनका दैनिक जीवन बदलने वाला है। 40 दिव्यांगों को मोटर से चलने वाली व्हीलचेयर वितरित की गई। इस तरह का यह पहला प्रयास था।

    राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रयास से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की ओर से वितरण किया गया। दिव्यांगों को जानकारी दी गई कि स्वीगी व जोमैटो से समझौता किया गया है, इसलिए दिव्यांग भी ऐसे उत्पादों की होम डिलीवरी कर सकेंगे।

    लगभग 52 हजार रुपये कीमत की प्रति व्हील चेयर की विशेषता यह है कि यह एक बार इसकी बैटरी चार्ज होने के बाद 13 किमी दूरी तय कर सकती है। डा. बाजपेयी ने कहा कि इससे दिव्यांग सिर्फ आसानी से कहीं आ-जा नहीं सकेंगे बल्कि इससे आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

    किसी स्कूल कालेज बाजार बाद आदि के पास थोड़ा सा सामान लेकर भी जाएंगे तो प्रतिदिन कुछ न कुछ आय हो सकेगी। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सभी का योगदान शामिल हो सकेगा।

    मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि स्वीगी व जोमैटो के साथ समझौता किया गया है। ऐसे दिव्यांग अब उत्पादों की होम डिलीवरी कर सकेंगे। हुंडई मोटर इंडिया के कार्यकारी निदेशक कारपोरेट अफेयर जियोन जिक ली, असिस्टेंट वाइस प्रेसीडेंट कारपोरेट अफेयर-कम्यूनिकेशन व सोशल पुनीत आनंद,महाप्रबंधक क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू सौरभ शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक अविक दुबे

    जल्द दौड़ती दिखाई देगी चलती-फिरती लैब

    हुंडई मोटर इंडिया के असिस्टेंट वाइस प्रेसीडेंट कारपोरेट अफेयर-कम्यूनिकेशन व सोशल पुनीत आनंद ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से विभिन्न सीएसआर गतिविधियां की जा रही हैं। इसी में शामिल है लैब आन व्हील्स यानी चलती फिरती लैब। यह मोटर साइकिल पर रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे लोग विज्ञान के बारे में समझेंगे। जल्द ही मेरठ समेत 12 जिलों में पहुंच जाएगी।