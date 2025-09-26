मेरठ में 12 वर्षीय किशोरी ने दिया बेटी को जन्म, पुलिस ने DNA जांच के लिए भेजे सैंपल
सरूरपुर में एक 12 वर्षीय यौन शोषण पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया। पुलिस ने आरोपी युवक और मां-बेटी का डीएनए सैंपल लिया है। किशोरी के गर्भवती होने का पता तब चला जब उसे पेट दर्द हुआ। परिवार ने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है।
संवाद सूत्र, रोहटा। सरूरपुर थाना क्षेत्र के एक कस्बा निवासी यौन शोषण की शिकार हुई 12 वर्षीय किशोरी ने 30 अगस्त को अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। मां-बेटी के स्वस्थ होने पर शुक्रवार को पुलिस ने आरोपित युवक और मां-बेटी का सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए भेजा है। फिलहाल मां-बेटी अभी चिकित्सकों की देखरेख में है।
कस्बा निवासी 12 वर्षीय किशोरी को गत जून में पेट में दर्द हुआ था। लगातार दर्द बढ़ने पर स्वजन किशोरी को चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे तो उन्हें किशोरी के करीब छह महीने की गर्भवती होने का पता चला। पीड़ित स्वजन ने किशोरी से पूछताछ करने के बाद पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद
किशोरी को चिकित्सक के परामर्श में रखा गया। गत 30 अगस्त को किशोरी ने महिला जिला अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि आरोपित को सजा दिलाने व पीडिता को न्याय दिलाने के लिए तीनों के सैंपल डीएनए जांच के लिए भेजे है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता को न्याय दिलाने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी।
