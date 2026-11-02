मेरठ वालों के लिए खुशखबरी: MDA लाया सस्ते प्लॉट और फ्लैट, शुरू होने वाला है इनका रजिस्ट्रेशन; पूरी डिटेल...

जागरण संवाददाता, मेरठ। अगर आप मेरठ विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority) की आवासीय योजनाओं में लकी ड्राॅ वाली पद्धति से सस्ते दर के प्लाट व फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो उसका इंतजार अब समाप्त हो चुका है। बुधवार से इसके लिए पंजीकरण शुरू हो जाएगा।

मेडा ने अपनी पांच आवासीय योजनाओं में 27 ईडब्ल्यूएस और 59 एलआइजी प्लाॅट, भवन और फ्लैट के लिए पंजीकरण शुरू किया है। चार नवंबर से तीन दिसंबर तक पंजीकरण चलेगा, उसके बाद सार्वजनिक रूप से लकी ड्रा निकाला जाएगा। मेडा इसका आवंटन जहां है, जैसा है के आधार पर करेगा यानी कोई फ्लैट या भवन क्षतिग्रस्त है तो उसी स्थिति में उसे खरीदना पड़ेगा।

ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत श्रद्धापुरी फेस-वन में 14 प्लाॅट, लोहिया नगर में नौ प्लाॅट, श्रद्धापुरी फेस-टू में एक भवन व गंगानगर में तीन फ्लैट हैं। एलआइजी के अंतर्गत गंगानगर में दो प्लाट व एक भवन, श्रद्धापुरी फेस टू में चार फ्लैट,सैनिक विहार में दो भवन, शताब्दीनगर में 24 प्लाट, पल्लवपुरम में दो प्लाॅट, लोहियानगर में 24 प्लाॅट हैं।