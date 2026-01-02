सऊदी अरब में नौकरी का सपना यूपी के युवक को पड़ा भारी, एक कॉल और चले गए 6.5 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, मेरठ। नौकरी लगवाने के नाम पर साइबर ठगों ने एक युवक से 6.52 लाख रुपये ठग लिए। युवक ने थाना साइबर क्राइम पर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बुढ़ाना गेट के मोरीपाड़ा निवासी शोभित शर्मा ने बताया कि नवंबर माह में उसके मोबाइल पर एक ई-मेल आई। इसमें उसे सऊदी अरब में नौकरी की बात कही गई। शोभित ने ई-मेल पर बातचीत के बाद मिले नंबर पर रोहित नामक युवक से बातचीत की। उसने सऊदी में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया।इसकी एवज में उससे कमीशन मांगा गया।