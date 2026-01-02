सऊदी अरब में नौकरी का सपना यूपी के युवक को पड़ा भारी, एक कॉल और चले गए 6.5 लाख रुपये
मेरठ के शोभित शर्मा को सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगों ने 6.52 लाख रुपये ठग लिए। उन्हें ईमेल के जरिए संपर्क किया गया और कमीशन, डॉक्यूमे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। नौकरी लगवाने के नाम पर साइबर ठगों ने एक युवक से 6.52 लाख रुपये ठग लिए। युवक ने थाना साइबर क्राइम पर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बुढ़ाना गेट के मोरीपाड़ा निवासी शोभित शर्मा ने बताया कि नवंबर माह में उसके मोबाइल पर एक ई-मेल आई। इसमें उसे सऊदी अरब में नौकरी की बात कही गई। शोभित ने ई-मेल पर बातचीत के बाद मिले नंबर पर रोहित नामक युवक से बातचीत की। उसने सऊदी में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया।इसकी एवज में उससे कमीशन मांगा गया।
रुपया देने पर राहुल ने उसका 18 नवंबर को वीडियो कांफ्रेसिंग से इंटरव्यू कराया। इसके बाद शोभित से डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन व कांट्रेक्ट सिक्योरिटी के नाम पर रुपये मांगे गए।
शोभित ने राहुल के बताए खातों में 6. 52 लाख रूपये रुपये ट्रांसफर किए।12 नवंबर को राहुल के नंबर पर बातचीत का प्रयास किया गया तो वह बंद था। इसके बाद शोभित को ठगी का अहसास हुआ। उसने थाना साइबर क्राइम पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
