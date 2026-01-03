रात में सो रहा था परिवार, नौकरानी ने घर का बाहर से लगाया ताला, लाखों के गहने और नकदी लेकर हुई फरार

जागरण संवाददाता, मेरठ। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में दून हाईवे स्थित लोटस टावर में पश्चिम बंगाल की नौकरानी ने नगदी व सोने और चांदी के गहने चोरी को शातिराना अंदाज में अंजाम दिया है। रात में चैन की नींद सो रहे पूरे परिवार को घर में बंद कर बाहर से ताला लगाकर वह फरार हो गई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। घर से जाती नौकरानी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

लोटस टावर निवासी नीतू सिंह ने बताया कि उनके पति पीयूष राणा का प्रोपर्टी का काम के अलावा स्क्रैप का भी काम है। नीतू सिंह ने तहरीर पर पल्लवपुरम थाने में दो जनवरी को चोरी का केस दर्ज हुआ है। नीतू सिंह ने दर्ज कराए केस में बताया कि सरोज रज्जक पुत्र लखेंद्र रज्जक निवासी ए-58 पहली मंजिल अमृतपुरी गढ़ी ईस्ट कैलाश दक्षिणी दिल्ली ने उनके यहां 19 वर्षीय एक युवती को घर के कामकाम जरने के लिए बीते 18 नवंबर भेजा था, जिसका नाम रेशमी ओरोन पुत्री मंगरा ओरोन निवासी नंबर-तीन लाइन घासमारी नगराकाटा जिला जलपाईगुड़ी बंगाल है।

यही नाम और पता युवती के आधार कार्ड पर भी था। बताया कि वह किसी काम से बाहर गई थी। उनके पीछे घर की अलमारी में रखे 70 हजार रुपये, सोने के गहने चोरी कर छिपा कर कहीं रख लिया था। 30 दिसंबर की देर रात नीतू व अन्य स्वजन घर में सो रहे थे। तभी रेशमी ओरोन ने घर का बाहर से ताला बंद कर सभी स्वजन को कैद कर दिया।

चाबी दरवाजे में लगी हुई छोड़ गई। सुबह होने पर देखा कि रेशमी वहां नहीं थी। दरवाजा बाहर से बंद था। शोर शराबा होने पर गार्ड और कालोनी के लोग जमा हो गए। दरवाजे में लगी चाबी से दरवाजा खोला गया। घर की अलामारी में देखा तो उसमें रखे 70 हजार रुपये और करीब साढ़े चार लाख रुपये कीमत का सोने का कंगन चोरी हो गया था। टावर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो रोशनी घर से बाहर जाते हुए कैद हो गई। सूचना पर पल्लवपुरम पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की।