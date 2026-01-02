Language
    आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरठ से छिन गया रणजी मैच, इससे पहले ऐसा फुटबाल की संतोष ट्राफी के मैचों के साथ भी हुआ  

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:25 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ से उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच होने वाला रणजी ट्रॉफी मैच अब लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। फुटबाल के संतोष ट्रॉफी के बाद अब रणज ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। संतोष ट्राफी मैच के बाद अब मेरठ से रणजी ट्राफी का मैच भी छिन गया है। उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच भामाशाह पार्क क्रिकेट स्टेडियम में 22 से 25 जनवरी तक आयोजित होने वाला मैच अब लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआइ के घरेलू मैचों के कार्यक्रम में भी यह बदलाव कर दिया गया है। फुटबाल के संतोष ट्राफी के मैचों की मेजबानी प्रदूषण की वजह से छिनी थी, रणजी मैच की मेजबानी पर्याप्त संसाधनों के अभाव में छीन ली गई।

    दरअसल, रणजी में इस वर्ष से हर टीम के दो-दो मैचों का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। यह प्रसारण रोटेशन के अनुरूप निर्धारित है। इसके तहत पहले मेरठ में निर्धारित मैच का सीधा प्रसारण होना था। भामाशाह पार्क में मैच का सीधा प्रसारण करने व्यवस्था नहीं है। इसी कारण मैच को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में स्थानांतरित कर दिया गया है। रणजी मैचों की मेजबानी के लिए नियमों को बदले जाने के बाद मेरठ जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने भामाशाह पार्क स्टेडियम के पवेलियन को व्यवस्थित कराया था। उसके बाद से हर वर्ष कम से कम एक रणजी मैच मेरठ में आयोजित होता रहा है।

    अब इस स्टेडियम को और अधिक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की जरूरत है। रणजी मैच स्थानांतरित होने के बाद मेरठ जिला क्रिकेट संघ की ओर से किसी अन्य मैच की मेजबानी लेने की कोशिश की जा रही है। जनवरी के बाद यूपी का अगला मैच 29 जनवरी से विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में होगा। रणजी क्वार्टर फाइनल मैच छह फरवरी से होंगे।

    2009 के बाद निर्णायक नहीं रहा कोई मैच

    भामाशाह पार्क स्टेडियम में पहला रणजी ट्राफी मैच 2005 में हुआ था। इसके बाद नवंबर 2009 के बाद कोई मैच निर्णायक नहीं रहा। 2009 में राहुल द्रविड़ की अगुवाई में कर्नाटक टीम ने ही उत्तर प्रदेश को 185 रनों से हराकर जीत दर्ज की थी। 2009 से 2013 तक हर वर्ष मैच हुए पर सभी मैच ड्रा रहे। 2013 के बाद छह वर्ष का अंतराल रहा और 2019-20 में यूपी और रेलवे के बीच मैच हुआ। बीच में कोरोना महामारी के कारण दो सत्रों में मैच नहीं हुए। 2023 से पुन: रणजी ट्राफी मैचों का आयोजन शुरू हुआ।

    गांधी बाग का मैदान भी है तैयार

    रणजी ट्राफी मैचों की मेजबानी के लिए अब छावनी स्थित गांधी बाग क्रिकेट मैदान भी तैयार हो चुका है। छावनी परिषद ने मैदान पर पांच नई पिचें तैयार कराई हैं। यहां पहले भी मैच हो चुके हैं। पवेलियन भी दो टीमों के खिलाड़ियों के ठहरने सहित अन्य व्यवस्थाओं से सुसज्जित है।

    मेरठ में पहले हो चुके इन टीमों के बीच मैच

    सत्र 2009-10 : उत्तर प्रदेश बनाम कर्नाटक, भामाशाह पार्क : 185 रन से कर्नाटक विजेता

    सत्र 2010-11 : उत्तर प्रदेश बनाम पंजाब, भामाशाह पार्क : मैच ड्रा

    सत्र 2010-11 : उत्तर प्रदेश बनाम सौराष्ट्र, गांधी बाग : मैच ड्रा

    सत्र 2012-13 : उत्तर प्रदेश बनाम कर्नाटक, भामाशाह पार्क : मैच ड्रा

    सत्र 2013-14 : उत्तर प्रदेश बनाम तमिलनाडु, भामाशाह पार्क : मैच ड्रा

    सत्र 2019-20 : उत्तर प्रदेश बनाम रेलवे, भामाशाह पार्क : मैच ड्रा

    सत्र 2022-23 : उत्तर प्रदेश बनाम ओडिशा, भामाशाह पार्क : मैच ड्रा

    सत्र 2024-25 : उत्तर प्रदेश बनाम बिहार, भामाशाह पार्क : मैच ड्रा