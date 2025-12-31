नए साल से पहले यूपी के लोगों को तोहफा, बनकर तैयार हुआ बागपत-रेलवे रोड लिंक मार्ग

जागरण संवाददाता, मेरठ। बागपत रोड से रेलवे रोड को जोड़ने वाले 825 मीटर लंबे व सात मीटर चौड़े संपर्क मार्ग पर मंगलवार को वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को दावा है कि तीन दिन में सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर, इस इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन शुरू होने पर 24 कालोनियों की संयुक्त संघर्ष समिति ने हर्ष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि 15 अगस्त 2021 को इस जिस मार्ग निर्माण के लिए उन्होंने आन्दोलन किया, वह मांग धरातल पर चार साल बाद पूरी हुई है।



लिंक मार्ग निर्माण को लेकर संघर्षरत जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष सरदार राजेन्द्र सिंह ने बताया कि इस रास्ते के निर्माण से 24 से ज्यादा कालोनियां और कई मोहल्ले जाम से निजात पा सकेंगे। सुचारु आवागमन का लाभ उठा सकेंगे। इस संपर्क मार्ग के लिए समिति ने 15 अगस्त 2021 से लगातार कई महीनों तक टीपी नगर में आन्दोलन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लिंक रोड निर्माण को लेकर चल रहे संघर्ष का ही यह परिणाम है। उन्होेने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग ने बागपत रोड से संपर्क मार्ग शुरू होते ही दो फुट जगह छोड़ दी है। भविष्य में इस छोड़ी गई जगह के कारण जाम भी लगेगा। लिंक मार्ग जन आंदोलन समिति के प्रचार प्रमुख गौरव सिंंह, महामंत्री सचिन गोयल ने बताया कि संपर्क मार्ग पर वाहनों का आवागमन शुरू होने से आसपास की सभी कालोनी के वासियों का लाभ मिलेगा।

बागपत रोड से वाहनों का दवाब भी कम होगा। इस बाबत लोनिवि के सहायक अभियंता अंकित सिंंघल का कहना है कि तीन दिन में सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। दो फुट जगह नाले की पुलिया के निर्माण के लिए छोड़ी है। इस पुलिया का निर्माण होने से संपर्क मार्ग पर बसी कालोनियों के लोगों को लाभ होगा। उनकी नाली का पानी सीधे बागपत रोड नाले मे आ जाएगा।