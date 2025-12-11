Language
    मेरठ में एडीएम के अपशब्द बोलने पर भड़के लेखपाल, SIR का किया बहिष्कार

    By Anuj Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:37 AM (IST)

    मेरठ में एडीएम द्वारा एक लेखपाल को अपशब्द कहने पर लेखपालों में आक्रोश है। लेखपालों ने एसआईआर कार्य का बहिष्कार किया है। एडीएम ने कहा कि लेखपालों को सम ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कैंट विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर अभियान में सुपवारवाइजर की जिम्मेदारी निभा रहे सदर तहसील के लेखपाल को फोन पर एडीएम भूमि अध्याप्ति ने अपशब्द बोल दिए।

    इससे क्षुब्ध लेखपालों ने एसआईआर के कार्य का बहिष्कार की घोषणा कर दी। उधर, लेखपालों द्वारा एसआईआर कार्य बहिष्कार की घोषणा के बाद लेखपालों को मनाने का प्रयास शुरू किया गया।

    मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर अभियान की देखरेख की जिम्मेदारी एडीएम भूमि अध्याप्ति नवीन चंद्र को सौंपी गई है। बुधवार को वह तहसील सदर में अभियान की प्रगति समीक्षा कर रहे थे। विधानसभा क्षेत्र में लेखपालों को बतौर सुपरवाइजर तैनात किया है।

    लेखपाल विभू राजवंशी से उन्होंने फोन पर बात करके काम का अपडेट लिया। विभू राजवंशी ने इस बातचीत की रिकॉर्डिंग लेखपाल यूनियन सदर तहसील के अध्यक्ष संदीप यादव व अन्य को भेजी। आरोप लगाया कि एडीएम ने फोन पर उनसे अमर्यादित भाषा का उपयोग किया।

    इसके बाद यूनियन की बैठक बुलाई गई। तहसील सचिव पवन भारती ने बताया कि एडीएम के माफी मांगने तक एसआईआर का कार्य नहीं किया जाएगा।

    गुरुवार को जिला इकाई की बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। बैठक में तहसील अध्यक्ष संदीप यादव, जिला मंत्री सौरभ चौधरी, प्रहलाद यादव, परमेंद्र सिंह समेत अधिकांश लेखपाल मौजूद रहे।

    एडीएम भूमि अध्याप्ति नवीन चंद्र ने बताया कि एसआईआर कार्य में लापरवाही की जा रही है। समीक्षा के दौरान तनाव में उनकी जुबान से कुछ शब्द निकल गए थे। इसके लिए यूनियन पदाधिकारी और लेखपालों से खेद भी जता दिया था। लेखपालों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

