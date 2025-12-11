मेरठ में एडीएम के अपशब्द बोलने पर भड़के लेखपाल, SIR का किया बहिष्कार

जागरण संवाददाता, मेरठ। कैंट विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर अभियान में सुपवारवाइजर की जिम्मेदारी निभा रहे सदर तहसील के लेखपाल को फोन पर एडीएम भूमि अध्याप्ति ने अपशब्द बोल दिए। इससे क्षुब्ध लेखपालों ने एसआईआर के कार्य का बहिष्कार की घोषणा कर दी। उधर, लेखपालों द्वारा एसआईआर कार्य बहिष्कार की घोषणा के बाद लेखपालों को मनाने का प्रयास शुरू किया गया। मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर अभियान की देखरेख की जिम्मेदारी एडीएम भूमि अध्याप्ति नवीन चंद्र को सौंपी गई है। बुधवार को वह तहसील सदर में अभियान की प्रगति समीक्षा कर रहे थे। विधानसभा क्षेत्र में लेखपालों को बतौर सुपरवाइजर तैनात किया है।

लेखपाल विभू राजवंशी से उन्होंने फोन पर बात करके काम का अपडेट लिया। विभू राजवंशी ने इस बातचीत की रिकॉर्डिंग लेखपाल यूनियन सदर तहसील के अध्यक्ष संदीप यादव व अन्य को भेजी। आरोप लगाया कि एडीएम ने फोन पर उनसे अमर्यादित भाषा का उपयोग किया।