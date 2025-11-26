Meerut News: अंबेडकर डिग्री कॉलेज में लगेगा रोजगार मेला, कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल
मेरठ के अंबेडकर डिग्री कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। 40 कंपनियों के प्रतिनिधि साक्षात्कार कर युवाओं को नौकरी के लिए चयन करेंगे। यह मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। रालोद द्वारा बुधवार को नई बस्ती लल्लापुरा स्थित अंबेडकर डिग्री कॉलेज में संविधान जन संवाद, महिला स्वावलंबन और रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।
बाउंड्री रोड स्थित कार्यालय में कार्यक्रम पर्यवेक्षक डॉ. यशपाल बघेल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि रोजगार मेले में 40 कंपनियों के प्रतिनिधि साक्षात्कार कर युवाओं को नौकरी के लिए चयन करेंगे।
साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल और उम्र 15 से 18 साल है। जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने बताया कि गांव-गांव में जनसंपर्क कर युवाओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बतौर मुख्य अतिथि रहेंगे। मुख्य संयोजक डॉ. सुशील कुमार ने बताया, रणवीर दहिया मौजूद रहे।
29 को होगा खिलाड़ियों का सम्मान
29 नवंबर को कैलाश प्रकाश स्टेडियम में केंद्रीय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी के कार्यक्रम को लेकर रालोद की बैठक हुई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतेंद्र चौधरी ने कहा कि इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया।
सत्येंद्र चौधरी ने कहा नौ मार्च 2007 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जाट महासभा के अधिवेशन में अभिनेता धर्मेंद्र ने भाग लिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान बनकर ही रहना चाहता हूं।
