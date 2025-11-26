Meerut News: अंबेडकर डिग्री कॉलेज में लगेगा रोजगार मेला, कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, मेरठ। रालोद द्वारा बुधवार को नई बस्ती लल्लापुरा स्थित अंबेडकर डिग्री कॉलेज में संविधान जन संवाद, महिला स्वावलंबन और रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।

बाउंड्री रोड स्थित कार्यालय में कार्यक्रम पर्यवेक्षक डॉ. यशपाल बघेल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि रोजगार मेले में 40 कंपनियों के प्रतिनिधि साक्षात्कार कर युवाओं को नौकरी के लिए चयन करेंगे।

साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल और उम्र 15 से 18 साल है। जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने बताया कि गांव-गांव में जनसंपर्क कर युवाओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बतौर मुख्य अतिथि रहेंगे। मुख्य संयोजक डॉ. सुशील कुमार ने बताया, रणवीर दहिया मौजूद रहे।



