UP के इस जिले में बनने लगा औद्योगिक गलियारे का लेआउट प्लान, सर्वे और प्लानिंग का काम भी शुरू

मेरठ में बन रहा औद्योगिक गलियारा देश-विदेश की कंपनियों की पहली पसंद है। सरकार ने भूमि खरीद पूरी होने से पहले ही लेआउट प्लान बनाना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 214 हेक्टेयर में से 165 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। 1000 से ज़्यादा उद्योग बंधुओं ने यहाँ उद्योग लगाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार जल्द ही भूमि आवंटन शुरू करने की योजना बना रही है।

अनुज शर्मा , जागरण, मेरठ। प्रदेश के छह औद्योगिक एक्सप्रेसवे के किनारे 27 स्थानों पर औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन मेरठ का औद्योगिक गलियारा देश-विदेश की नामचीन कंपनियों की पहली पसंद बना है। यही कारण है कि सरकार ने जमीन खरीद का काम पूरा होने से पहले ही इसका लेआउट प्लान तैयार कराना शुरू कर दिया है।

कंसलटेंट एजेंसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्वे और प्लानिंग का काम भी शुरू कर दिया है। इस कार्य में मदद तथा समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए शासन ने अधिकारियों की टीम का गठन भी किया है। उद्योग बंधुओं के प्रस्ताव से उत्साहित है सरकार औद्योगिक गलियारे के लिए किसानों से आपसी सहमति से सीधे जमीन की खरीद की जा रही है। मेरठ में दो चरण में 500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। पहले चरण के 214 हेक्टेयर में से 165 हेक्टेयर भूमि की खरीद और सरकारी जमीन का पुनर्ग्रहण अभी तक कर लिया गया है।

यहां उद्योग लगाने के लिए 1000 से ज्यादा उद्योग बंधुओं द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। जिससे उत्साहित सरकार यहां जल्द से जल्द भूमि आवंटन करना चाहती है। इसी के चलते औद्योगिक गलियारा का लेआउट प्लान बनाने का काम भी शुरू करा दिया गया है।

मेरठ समेत 11 जनपदों में प्राथमिकता पर होगा भूआवंटन यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक उन्नाव, हरदोई, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, मेरठ, फिरोजाबाद, इटावा, सुल्तानपुर, बाराबंकी और गोरखपुर जनपदों के औद्योगिक गलियारा में निवेशकों ने रूचि दिखाई है। बड़ी संख्या में प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। जिसे देखते हुए सरकार ने इन जनपदों में जल्द से जल्द भूमि आवंटन का कार्य शुरू करने की तैयारी की है। हाल ही में प्रदेश के मुख्य सचिव ने बैठक में भी औद्योगिक गलियारा की प्रगति की समीक्षा कर जल्द से जल्द बची जमीन की खरीद पूरी करने का निर्देश दिया।

उत्पादन इकाइयों के लिए भूमि का चिह्नाकंन।

लाजिस्टिक सुविधाओं के लिए भूमि का चिह्नांकन।

पूरे औद्योगिक गलियारे का मानचित्र तैयार करना, कहां क्या होगा।

बिजली, पानी, सड़क, अग्निशमन, सार्वजनिक शौचालय समेत सभी सुविधाओं की उपलब्धता।

आवश्यक सेवाओं के लिए भूमि का चिह्नांकन। कंसलटेंट एजेंसी ने शुरू किया काम