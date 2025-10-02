Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किठौर में रावण जला नहीं, गलकर गिर गया, पेट्रोल भी काम नहीं आया

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:34 PM (IST)

    जासं मेरठ मेरठ मुख्यालय

    prefferd source google
    Hero Image

    किठौर में रावण जला नहीं, गलकर गिर गया, पेट्रोल भी काम नहीं आया

    मेरठ : मेरठ मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर किठौर कस्बे में गुरुवार को तेज बरसात के कारण रावण का पुतला जलने की बजाय गलकर नीचे गिर गया। विजयदशमी पर किठौर के दशहरा मैदान में रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दोपहर से ही मौसम खराब था। जब रावण के पुतले को जलाने का समय आया तो बरसात शुरू हो गई। आयोजकों ने बरसात के बीच रावण के पुतले के दहन का प्रयास किया, लेकिन जलने के बजाए पुतला गलकर नीचे गिर गया। काफी प्रयास के बाद भी आयोजक पुतला जलाने में सफल नहीं हो पाए। बरसात के कारण दशहरा मैदान में लगे मेले की रौनक भी फीकी पड़ गई और लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। कमेटी महामंत्री यश गोयल ने बताया कि पेट्रोल डालकर रावण के दहन का प्रयास किया लेकिन मैदान में पानी भर जाने के कारण उसमें भी सफलता नहीं मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें