किठौर में रावण जला नहीं, गलकर गिर गया, पेट्रोल भी काम नहीं आया

मेरठ : मेरठ मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर किठौर कस्बे में गुरुवार को तेज बरसात के कारण रावण का पुतला जलने की बजाय गलकर नीचे गिर गया। विजयदशमी पर किठौर के दशहरा मैदान में रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दोपहर से ही मौसम खराब था। जब रावण के पुतले को जलाने का समय आया तो बरसात शुरू हो गई। आयोजकों ने बरसात के बीच रावण के पुतले के दहन का प्रयास किया, लेकिन जलने के बजाए पुतला गलकर नीचे गिर गया। काफी प्रयास के बाद भी आयोजक पुतला जलाने में सफल नहीं हो पाए। बरसात के कारण दशहरा मैदान में लगे मेले की रौनक भी फीकी पड़ गई और लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। कमेटी महामंत्री यश गोयल ने बताया कि पेट्रोल डालकर रावण के दहन का प्रयास किया लेकिन मैदान में पानी भर जाने के कारण उसमें भी सफलता नहीं मिली।