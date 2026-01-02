साहब ! ' मुझे मेरी पत्नी और उसके प्रेमी से बचाओ... ये मुझे मार डालेंगे,' थाने पहुंचकर बोला युवक

जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। सरूरपुर थाना क्षेत्र के एक कस्बा निवासी पति अपनी पत्नी को लेकर थाने पहुंचा और कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है, पत्नी और इसका प्रेमी उसे मार सकते हैं। इसलिए पत्नी को प्रेमी के साथ भेज दिया जाए। वह डर के मारे आठ दिन से घर का खाना भी नहीं खा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को समझाकर घर भेज दिया है। तीनों को शुक्रवार को थाने बुलाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवक ने लगभग सात वर्ष पहले बागपत के बिनौली थाना निवासी युवती से प्रेम विवाह किया था। तीन बच्चे हुए, लेकिन चार वर्ष पहले उसकी पत्नी का प्रेम-प्रसंग कस्बा निवासी युवक से हो गया। पता चलने पर कई बार दोनों में विवाद भी हुआ और पति ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आठ दिन पहले पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मारपीट की थी। जिसके बाद से उसने घर में खाना खाना छोड़ दिया था।