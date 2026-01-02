Language
    साहब ! ' मुझे मेरी पत्नी और उसके प्रेमी से बचाओ... ये मुझे मार डालेंगे,' थाने पहुंचकर बोला युवक

    By Shubham Gupta Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:37 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के सरूरपुर में एक पति अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से जान का खतरा बताकर थाने पहुंचा। उसने पुलिस से पत्नी को प्रेमी के साथ भेजने का अनु ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। सरूरपुर थाना क्षेत्र के एक कस्बा निवासी पति अपनी पत्नी को लेकर थाने पहुंचा और कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है, पत्नी और इसका प्रेमी उसे मार सकते हैं। इसलिए पत्नी को प्रेमी के साथ भेज दिया जाए। वह डर के मारे आठ दिन से घर का खाना भी नहीं खा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को समझाकर घर भेज दिया है। तीनों को शुक्रवार को थाने बुलाया है।

    युवक ने लगभग सात वर्ष पहले बागपत के बिनौली थाना निवासी युवती से प्रेम विवाह किया था। तीन बच्चे हुए, लेकिन चार वर्ष पहले उसकी पत्नी का प्रेम-प्रसंग कस्बा निवासी युवक से हो गया। पता चलने पर कई बार दोनों में विवाद भी हुआ और पति ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आठ दिन पहले पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मारपीट की थी। जिसके बाद से उसने घर में खाना खाना छोड़ दिया था।

    पीड़ित के एक रिश्तेदार ने बताया कि बुधवार को महिला पुलिस चौकी पहुंची थी। जहां उसने अपने प्रेमी के साथ जाने की बात कही थी। पुलिस ने समझाकार उसे घर भेज दिया था। अब महिला प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी है, लेकिन प्रेमी ने साथ ले जाने से इन्कार कर दिया है। रिश्तेदार ने बताया कि पीड़ित युवक मजदूरी करता है। महिला का प्रेमी ईंटों का सप्लायर है और अविवाहित है।

    सरूरपुर थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि पति और पत्नी का लंबे समय से विवाद चल रहा है। शुक्रवार को थाने में तीनों को बुलाया है।