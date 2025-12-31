भाभी से संबंध के विरोध पर पति ने गला दबाकर किया हत्या का प्रयास, जेठ ने भी की शर्मनाक हरकत, 11 लोगों पर मुकदमा
जागरण संवाददाता, मेरठ। भाभी से संबंध का विरोध करने पर एक युवक ने अपनी पत्नी से मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति व सास सहित 11 लोगों पर हत्या के प्रयास, दहेज उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है।
भावनपुर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि डेढ़ वर्ष पहले उसकी शादी रोहटा थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से पति दहेज में कार व पांच लाख रुपये की मांग करने लगा था।
पीड़िता का आरोप है कि पति के अपनी विधवा भाभी से संबंध है। पता चलने पर उसने विरोध किया तो पति, जेठानी व अन्य ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और पति ने तकिया से गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पीड़िता ने बताया कि पति के अपनी ड्यूटी पर जाने के बाद जेठ ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
उसने सास व ससुर व अन्य ससुरालियों को इस बारे में बताया तो उन्होंने भी जेठ का ही पक्ष लिया। भावनपुर थाना प्रभारी जोगेंद्र कुमार का कहना है कि एसएसपी के आदेश पर पीड़िता का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारी की कार से पांच लाख रुपये चोरी
जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। मेरठ-नानू रोड पर मढियाई के सामने पशु पैंठ में से पशु व्यापारी की कार से पांच लाख रुपये चोरी हो गए। पीड़ित व्यापारी ने संदेह के आधार पर पीछा कर हापुड़ के पास आरोपित व्यक्ति को पकड़ लिया। इसके बाद पीड़ित आरोपित को लेकर देर रात नानू पुलिस चौकी पर पहुंचा। लेकिन, पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपित को क्लीन चिट देकर छोड़ दिया।
हर सोमवार को मढियाई गांव के सामने मैदान में पशु पैंठ लगती है। जहां दूर-दूर से व्यापारी पशुओं की खरीदारी के लिए आते हैं। सोमवार को जिला मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक निवासी रियासत पुत्र इकराम अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उनकी कार के डेश बोर्ड में पांच लाख रुपये रखे थे। जब वह पैंठ में गए तो रुपये चोरी हो गए।
